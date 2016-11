1:1 im Spitzenspiel Hoffenheim hält dem Druck der Bayern stand

Der FC Bayern zeigte beim Topduell mit der TSG zunächst zu wenig Ideen und Präzision. Hoffenheim präsentierte sich dagegen in Torlaune. Kerem Demirbay traf zur verdienten 1:0-Führung. Per Eigentor machte Steven Zuber den Ausgleich. Danach drehte der Rekordmeister auf, doch der Führungstreffer wollte nicht gelingen. In der Schlussphase scheiterten Mats Hummels (87.) und Thomas Müller (92.) am Aluminium.

Bekam im Vorfeld viel Lob von Ancelotti: Hoffenheims Trainer Nagelsmann

"Wir hatten gegen Ende des Spiels kein Glück", sagt Ancelotti zu den Pfostentreffern. Und räumte ein: "Wir hatten Probleme zu Beginn. Nach 30 Minuten haben wir eine gute Kontrolle bekommen, haben mit mehr Intensität gespielt, haben viele Chancen kreiert. Aber so ist Fußball manchmal." Hoffenheims Nagelmann zeigte sich dagegen zufrieden mit dem Auftritt: "Den Punkt nehmen wir gerne mit." Er gab allerdings zu: "Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg für Bayern verdient gewesen."

Spitzenspiel der Bundesliga

Die Vorzeichen standen auf Spitzenspiel, denn beide Teams waren vor dem Duell noch ungeschlagen. Trainer Ancelotti rotierte ordentlich: Für Philipp Lahm, Thomas Müller, David Alaba und Joshua Kimmich spielten Rafinha, Juan Bernat, Douglas Costa und Thiago von Beginn an. Julian Nagelsmann wechselte nur auf einer Position - Nadiem Amiri rückte für Lukas Rupp in die Startelf. Hoffenheim ein unangenehmer Gegner für den Rekordmeister, überraschend war deshalb, dass Ancelotti beide Außenverteidiger schonte.

Hoffenheim macht die Tore

Die Gastgeber störten früh das Aufbauspiel der TSG, im Spiel nach vorne blieben sie jedoch zu ungenau. Arjen Robben (7. Minute) bekam die erste Chance zum Abschluss, doch der Niederländer jagte das Leder über den Kasten von Oliver Baumann. Rafinha (14.) scheiterte am Gäste-Keeper. Hoffenheim spielte auf Augenhöhe mit und überraschte den Rekordmeister in der 16. Minute mit dem Führungstreffer. Amiri bediente Kerem Demirbay, der den Ball mit links in den linken Winkel schob. In der 19. Minute musste Neuer einen Nachschuss von Rudy parieren. Auch Baumann (20.) hatte Glück, dass er bei einem Schuss von Thiago noch dran war.

Zuber trifft, Lewandowski schmunzelt

Den Münchner fehlte es weiter an Ideen und der nötigen Präzision. Die zeigten die Hoffenheimer! Douglas Costa passte scharf vors Tor, Steven Zuber (34.) rutschte rein, tunnelte seinen Torwart Baumann mit der Sohle und machte den Ausgleich perfekt. Da musste er ran, denn hinter ihm lauerte Robert Lewandowski einschussbereit. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Pause.

Bayern macht Druck ...

Bayern startete unverändert, bei Hoffenheim kam Ermin Bicakcic für Benjamin Hübner. Und wie zu erwarten war, machten die Gastgeber in der zweiten Hälfte jetzt Druck. Die Münchner Edel-Kicker versuchten es über rechts, links und die Mitte. Kamen aber nicht durch. Ancelotti reagierte und brachte Edeljoker Müller für Vidal. Zudem meldeten sich Hoffenheim wieder zurück. Eine Flanke von Andrej Kramaric (69.) hatte Neuer sicher. Und plötzlich hatte Demirbay (70.) die erneute Führung auf dem Fuß, blieb aber mit seinem Schuss an Juan Bernat hängen.

Hoffenheim hält stand ...

TSG-Tormann Oliver Baumann

Ancelotti wechselte Robben, seinen besten Offensivakteur gegen die TSG, durch Kingsley Coman aus. Kurz danach kam Müller (80.) zum Kopfball, doch Baumann parierte in der Tormitte. Die Bayern belagerten das Hoffenheimer Tor, der zwingende Abschluss fehlte weiterhin. Der FCB-Coach wollte mehr sehen und schickte Alaba für Jérome Boateng aufs Feld. In der 87. Minute verpasste dann Mats Hummels haarscharf den Erfolg. Der Abwehrmann scheiterte am Aluminium. Auch Müller vergab in der 92. Minute erneut die Führung mit einem Pfostenschuss.