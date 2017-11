Wolfsburg zu Gast FC Augsburg kann aus dem Vollen schöpfen

"Wir hatten gestern und heute alle 33 Spieler im Training, es steht jeder zur Verfügung", sagte Trainer Manuel Baum. Der Österreicher Hinteregger ist aber ebenso wie der Venezolaner Cordova (beide nach Verletzung am Sprunggelenk) wohl noch kein Kandidat für die Startformation beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. "Das ist nicht so realistisch", sagte Baum.

Gegen die Niedersachsen will der FC Augsburg seine Heimbilanz aufpolieren. Die vergangenen drei Bundesligapartien in der heimischen Fußball-Arena konnten die Fuggerstädter nicht für sich entscheiden. Der letzte Heimsieg gelang am fünften Spieltag beim 1:0 gegen RB Leipzig. "Wir hatten zu Hause eine Durststrecke mit Siegen, wir wollen wieder gut spielen und gewinnen", stellte der Augsburg Coach fest.

"Wir wollen möglichst viele Punkte holen, haben in jedem Spiel eine realistische Chance. Dann schauen wir, was unterm Weihnachtsbaum liegt." Manuel Baum

Wiedersehen mit Verhaegh

Erstmals an die alte Wirkungsstätte wird Wolfsburgs Sommer-Neuzugang Paul Verhaegh zurückkehren. Der Niederländer spielte zuvor sieben Jahre beim FCA. "Ich habe bereits vor einigen Wochen mit Paul über Augsburg gesprochen", sagte Wolfburgs Trainer Martin Schmidt. "Aber ich muss nicht extra auf ihn zugehen, um über seinen alten Verein zu sprechen."