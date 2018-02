Finnbogason fällt aus Augsburg erwartet gegen Frankfurt schwere Aufgabe

Der mit elf Treffern derzeit drittbeste Torjäger der Liga fällt für sechs Wochen aus. Außer dem 29-jährigen Isländer fehlen Baum im Heimspiel am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) auch Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw wegen eines Innenbandrisses im linken Knie und der gelbgesperrte Rani Khedira. "Es ist schmerzlich, Jeff und Alfred länger nicht auf dem Platz zu haben", so Baum.

Doch auch ohne die Leistungsträger Finnbogason und Gouweleeuw wollen die Schwaben gegen den Tabellenvierten eine gute Partie abliefern. Und das wird auch nötig sein, um zu punkten. Bislang kann nur der FC Bayern eine bessere Auswärtsbilanz vorweisen als die Frankfurter, die in zehn Auswärtsspielen 21 Punkte holten. Zudem wollen die Frankfurter ihre Heimspielniederlage aus der Hinrunde wieder gut machen: "Frankfurt steht zurecht da, wo sie sind. Wir stehen auch zurecht da aufgrund der gezeigten Leistungen.", weiß auch Baum. "Ob wir jetzt die Überraschungseier sind, weiß ich nicht."

Caiuby will alles geben

In Augsburg gewinnen konnte das Team von Trainer Niko Kovac aber noch nie. Von elf Aufeinandertreffen im Oberhaus entschied der FCA vier für sich, fünfmal gab es ein Remis und zweimal gingen die drei Punkte nach Frankfurt. Augsburgs Heimbilanz kann sich aber ebenfalls sehen lassen - nur zwei Mannschaften haben es in dieser Saison geschafft, den Tabellenachten zuhause zu bezwingen. Und das soll auch so bleiben. Augsburgs Caiuby jedenfalls verspricht vollen Einsatz: "Ich gehe keinem Zweikampf aus dem Weg“. Das könnte durchaus ein Mittel zum Erfolg gegen die unangenehm zu bespielenden Frankfurter sein. Die nicht nur wegen ihres Kampfgeistes bislang so erfolgreich sind.