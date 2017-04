Augsburg empfängt Ingolstadt Bayerisches Derby wird zum Verfolgerduell

Das bayerische Duell um den Relegationsplatz steigt am 27. Spieltag in Augsburg: Der Tabellenfünfzehnte empfängt dann den Vorletzten aus Ingolstadt. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams. FCA-Coach Manuel Baum will nach der 0:6 Pleite bei den Bayern den Blick nach vorne richten, Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis gibt sich weiter kämpferisch.

"Das A und O ist, dass wir im Spiel gegen Ingolstadt einfach eine Mentalität auf den Platz bekommen, eine Laufbereitschaft, mit der wir sie zu Hause mit den Fans im Rücken niederrennen“, sagt Baum vor der Partie (Mittwoch, 20 Uhr), in der es für beide Teams um wichtige Punkte geht. Aktuell belegen die Fuggerstädter mit 29 Zählern zum ersten Mal in dieser Saison einen der unteren drei Ränge. Nach der 0:6 Niederlage bei den Bayern am vergangenen Wochenende will Baum trotz des drohenden Relegationsplatzes die Ruhe bewahren. Der Verfolger aus Ingolstadt liegt mit sieben Punkten weniger in der Tabelle direkt hinter den Gastgebern und somit auf einem direkten Abstiegsrang.

Augsburger wollen Abwärtstrend stoppen

Der 37-jährige FCA-Coach hat sich den 2:1 Sieg der Schanzer gegen Mainz ganz genau angeschaut. "Ich war vor Ort in Ingolstadt und sie haben so gespielt, wie wir es erwartet haben. Sie agieren mit langen Bällen und aggressivem Pressing und ich habe den Eindruck, dass sie wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt sind." Baum kann am Mittwoch voraussichtlich wieder auf einige Spieler zurückgreifen: Mittelfeldspieler Daniel Baier, die beiden Verteidiger Konstantinos Stafylidis und Martin Hinteregger sowie Stürmer Alfred Finnbogason stehen zur Verfügung. Auch Ja-Cheol Koo kann nach seiner Gelbsperre wieder auflaufen. Im Hinspiel gewann der FCA mit 2:0, im Moment läuft die Schwaben Offensive aber nicht rund. Ein Grund, warum der FC Augsburg in den letzten sieben Spielen nur einen Sieg geholt hat.

Ingolstädter haben nichts zu verlieren

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus zehn Spielen haben die Schanzer inzwischen nichts mehr zu verlieren. Der Verein plant bereits zweigleisig, also auch für die 2. Bundesliga. Die vermeintlich aussichtslose Situation sieht Trainer Walpurgis als Trumpf im Abstiegskampf. "Wir haben freie Fahrt nach vorne. Das Erste von neun Play-off Spielen haben wir gewonnen. Dementsprechend selbstbewusst sind wir.“