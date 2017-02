FC Augsburg Bremen soll neue Stärke zu spüren bekommen

Und das am besten mit schönem und erfolgreichem Fußball! Den gab's vor allem im eigenen Stadion zuletzt nicht immer. Vor zwei Wochen gegen Hoffenheim spielten die Schwaben immerhin eine Halbzeit lang gut mit - die Punkte blieben aber bei den Gästen.

Personell sieht es beim FCA nach wie vor nicht so richtig rosig aus. In Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Jan Moravek, Daniel Baier und Alfred Finnbogason fehlen wichtige Stützen. Trotzdem reichte es am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg zum Sieg. Das kleine Polster, das man sich zur Abstiegszone herausschoss, könnte bei einem Sieg am Sonntag (Anstoß: 15.30 Uhr) bis auf neun Zähler anwachsen. Das ist das Ziel. Ob Moritz Leitner, der diese Woche von Lazio Rom kommend zur Mannschaft stieß, gleich mithelfen darf, entscheidet Baum kurzfristig.

Werder am Scheideweg

Bremens Torhüter Felix Wiedwald und Kapitän Zlatko Junuzovic

Für den FCA ist die Partie gegen Werder also ein wichtiges Spiel - für die Norddeutschen freilich ist es absolut richtungsweisend. Bei einer Niederlage und den danach anstehenden schweren Partien gegen Mönchengladbach und Mainz könnte es auch im Umfeld wieder unruhig werden und das trotz der so couragierten Auftritte gegen die Spitzenteams.

Der Terminplan meinte es nicht gut mit den Grün-Weißen. Borussia Dortmund und FC Bayern München hießen die ersten Gegner im Jahr 2017. Zeit für die Wende. Doch sind die Bremer nun also gut aufgelegt, weil sie gegen keinen dieser Hochkaräter chancenlos waren? Oder steckt Werder in der Krise - schließlich liegt der letzte dreifache Punktgewinn fast zwei Monate zurück und der Relegationsplatz vor diesem Spieltag nur noch einen Zähler entfernt.

Personalengpass und Historie machen Bremen Sorgen

Die Personallage und die Historie deuten eher darauf hin, dass es für den SV Werder schwierig werden könnte wird mit einem Erfolg in Augsburg. Denn: Claudio Pizarro, Lamine Sané, Philipp Bargfrede, Niklas Moisander, Aron Johannsson, Izet Hajrovic und Florian Grillitsch sind verletzt - bei Johannsson, Sané und Bargfrede könnte eine Rückkehr bis Spielbeginn noch möglich sein. Dazu fehlt Santiago Garcia gelb- Keeper Jaroslav Drobny weiter rotgesperrt.

Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt außerdem: Gegen keinen Bundesligisten, abgesehen von Leipzig, haben die Bremer eine so schlechte Bilanz wie gegen Augsburg: Im Schnitt gab es in elf Aufeinandertreffen genau einen Punkt - die letzten beiden Duelle entschieden die Fuggerstädter außerdem mit 2:1 für sich.