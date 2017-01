FC Augsburg Zielstrebigkeit ist gefragt

Gegen Hoffenheim - immerhin noch ungeschlagener Tabellendritter - kann man verlieren. Nach dem 0:2 zuhause geht es nun nach Wolfsburg. Der VfL konnte sein erstes Spiel nach der Pause mit 1:0 gegen den Hamburger SV gewinnen. Überhaupt zeigt die Formkurve der Niedersachsen nach oben. Das wird keine leichte Aufgabe für den FC Augsburg, zumal Trainer Manuel Baum vor der Partie am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) um den Einsatz der erkrankten Paul Verhaegh, Jonathan Schmid und Dominik Kohr bangen muss. Das Trio laboriert an grippalen Infekten.

Manuel Baum: "Wir jammern nicht"

Die vielen Ausfälle machen Manuel Baum nicht bange.

"Wir müssen abwarten, ob es für Samstag reicht", sagte Baum. Sicher fehlen wird dem Tabellen-13. zum Rückrundenstart neben einigen langzeitverletzten Spielern der nach der fünften Gelben Karte gesperrte Konstantinos Stafylidis. Für ihn werde Philipp Max auf der Position des linken Verteidigers auflaufen, kündigte Baum an. "Wir haben einen breiten und guten Kader", so der Coach. "Wir jammern nicht."

Grundsätzlich gilt: Mit dem vorhandenen Personal muss Baum bis zum Saisonende auskommen. Das vorhandene Spielermaterial sei gut genug, die Vorgaben umzusetzen: "Dass wir sehr aggressiv gegen den Ball arbeiten, wir Bälle schon früh erobern und dann sehr zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor gehen. Das ist, grob gesagt, die DNA und die Idee des FC Augsburg", so Baum. Mit dieser Zielstrebigkeit, glaubt er, werden die Schwaben schon bald besser in der Tabelle dastehen als auf Rang 13.

Wolfsburg in Bestbesetzung

Will den vierten Sieg in Folge: Valérien Ismaël

Vielleicht klappt es ja schon in Wolfsburg. Der VfL hat zwar seine letzten drei Ligaspiele gewonnen. Gegen den FCA gelang dem VW-Klub in bislang fünf Heimspielen gegen Augsburg aber nur ein Sieg. Trainer Valérien Ismaël lässt sich nicht blenden: "Die Lage bleibt gefährlich", sagte der VfL-Coach. "Wir wollten die ersten beiden Heimspiele 2017 gewinnen, bislang haben wir ein Spiel geschafft."

Personell kann der Deutsch-Franzose fast aus dem Vollen schöpfen. Mittelfeldspieler Maximilian Arnold ist nach überstandener Knieverletzung wieder fit. Auch die Langzeitverletzten Sebastian Jung und Marcel Schäfer stehen zur Verfügung. Deswegen ist auch der kurzfristige Abgang von Daniel Caligiuri zum FC Schalke 04 kein allzu großes Problem für den Ex-Profi. "Wir haben gute Alternativen zu ihm und haben einige Varianten durchgespielt", so Ismaël. "Wir sind gut aufgestellt."