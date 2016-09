Augsburg in Leverkusen Chance des Außenseiters nutzen

Das schwere Foul an Dominik Kohr wirkt beim FC Augsburg nach. Gegen Bayer Leverkusen wollen die Schwaben für ihren verletzten Teamkollegen punkten, auch wenn die Spiele gegen die Rheinländer bislang wenig erfolgreich waren.

"Wir wollen das Spiel gegen Bayer auch für Dominik Kohr gut bestreiten", sagte Trainer Dirk Schuster, der gespürt hat, dass die schwere Verletzung seines Mittelfeldspielers die Mannschaft immer noch beschäftigt. "Wir haben uns geschüttelt und gehen jetzt voller Zuversicht in dieses Spiel in Leverkusen", erklärte Schuster.

Kohr hatte am Sonntag bei der 1:3-Niederlage bei einem brutalen Foul des Mainzers José Rodriguez ein schweres Weichteiltrauma mit tiefer, offener und etwa 14 Zentimeter großer Wunde am Unterschenkel erlitten. Der Mittelfeldakteur wurde operiert und verließ am Montag das Krankenhaus. Danach besuchte er das FCA-Team. "Er war schon wieder sehr positiv gestimmt, weil er grundsätzlich ein positiv eingestellter Mensch ist", berichtete Schuster.

Negative Bilanz gegen Bayer

Von bislang zehn Liga-Partien gegen Leverkusen konnten die Augsburger noch keine einzige gewinnen. In der Tabelle liegen die Schwaben und die Rheinländer mit je drei Zählern auf dem Konto punktemäßig gleichauf, aber "Bayer ist eindeutig Favorit, sie haben viel Qualität. Da müssen wir uns anschnallen."

Dominik Kohr wird dem FCA lange fehlen.

Schuster hat aber auch einige Schwächen beim Gegner ausgemacht, die er mit seinem Team nutzen will. Außer Kohr fehlt bei den Augsburgern der Langzeitverletzte Caiuby (Knorpelschaden). Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Neuzugang Gojko Kacar den Platz von Kohr im Mittelfeld einnimmt, mochte Schuster am Tag vor dem Spiel nicht verraten.

Leverkusen unter Druck

In der Leverkusener Startelf wird es Veränderungen geben, das hat Trainer Roger Schmidt bereits angekündigt. Wie diese aussehen und ob Neuzugang Aleksandar Dragovic seinen Einstand geben wird, ließ er allerdings offen. Zuletzt hatte Bayer bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 verloren und damit schon die zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen.