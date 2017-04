FC Augsburg Mentalität und Aggressivität ist gefragt

"In Berlin waren wir in den Zweikämpfen nicht da und waren nicht aggressiv genug", so die Analyse des Trainers, dem Manager Stefan Reuter nach einer Krisensitzung unter der Woche "das volle Vertrauen" der Vereinsführung aussprach. Dies habe sich in dieser Woche zum Positiven verändert: "Die Aggressivität stimmt. Das müssen wir nun auch im Spiel umsetzen, dann bin ich optimistisch für die nächsten Spiele."

Kurztrainingslager vor dem Köln-Spiel

Vor der richtungsweisenden Partie am Samstag gegen den 1. FC Köln (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) versammelt Baum seine Spieler zu einem Kurztrainingslager. Einschwören auf Samstag. Wie wichtig dieser Spieltag ist, zeigt der Blick auf die Tabelle: Der Tabellen-17. FC Ingolstadt ist bis auf einen Punkt an den FCA herangerückt. Es droht der Abstieg in die 2. Bundesliga.

Mentalität ist gefragt

Neue Reize setzen, den Kopf freibekommen für die ausstehenden schweren Aufgaben - das ist der Plan. Denn dass die Mannschaft Fußballspielen kann, das hat sie auch in dieser Saison schon bewiesen. In dieser Phase geht es aber auch und vor allem um Mentalität, wie auch Verteidiger Martin Hinteregger weiß: "Das ist eine Mentalitätssache. Wenn es nicht läuft, dann müssen wir den Kampf annehmen und finden dann auch spielerisch in die Partie."

Bobadilla-Einsatz noch fraglich

Apropos spielerisch: Baum erwartet spiel- und konterstarke Kölner: "Sie schalten sehr schnell um und brauchen nicht viel Ballbesitz." Eigene Ballverluste vermeiden und - falls es doch passiert - wieder schnell und kompakt hinter den Ball kommen, darauf werde es ankommen, so Baum, der noch um den Einsatz von Raul Bobadilla bangen muss. Der Angreifer konnte wegen Wadenproblemen nicht voll trainieren.

Köln will auf Europa-League-Kurs bleiben

Für Köln geht es nach der Heimniederlage im Rheinderby gegen Mönchengladbach und dem Abrutschen auf Platz sieben darum, im Kampf um die Europa-League-Plätze dabei zu bleiben. Kölns Trainer Peter Stöger hofft dabei auf die Rückkehr des spielstarken Leo Bittencourt im Mittelfeld. Auch Angreifer Yuya Osako scheint wieder so fit zu sein, dass er eine Option für die Startelf ist.

Kohr Abschied zum Saisonende

Mittelfeldspieler Dominik Kohr verlässt den FC Augsburg, denn Leverkusen habe die Rückkaufoption gelöst, teilte der FCA mit. Somit müsse man Kohr zum Ende der Saison gehen lassen. "Ich fühle mich beim FCA unheimlich wohl und werde mich mit dem Klassenerhalt verabschieden".