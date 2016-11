FC Augsburg - Hertha BSC Ohne Sturm - Schuster muss improvisieren

Gegen den aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) fehlt den Augsburgern ihr kompletter Sturm. Die neuesten Hiobsbotschaften gab's Mitte der Woche: Raul Bobadilla wie auch Alfred Finnbogason fallen wochenlang verletzt aus.

Bobadilla zog sich im Training eine Sehnenverletzung in der Wade zu, Finnbogason setzt eine Schambeinentzündung außer Gefecht. Beide Angreifer sind wohl vor der Winterpause nicht mehr einsatzbereit. Auch für Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo ist die Hinrunde gelaufen. Der Koreaner kehrte mit einer Muskelverletzung in der Wade von den Länderspielen seiner Nationalmannschaft zurück. Sein Landsmann Dong-Won Ji klagt ebenfalls über muskuläre Probleme - sein Einsatz am Samstag ist zumindest fraglich.

Koo und Ji nach Länderspielreise angeschlagen

Muss improvisieren: Dirk Schuster

Die ohnehin schon angespannte Verletztensituation bei den Schwaben hat sich damit weiter verschärft: Schon Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Knöchelverletzung), Caiuby (Knieverletzung) und Jeffrey Gouweleeuw (Lungenverletzung) sind längerfristig verletzt und stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Reuter: "Habe ich noch nie erlebt"

"Es ist unglaublich, welches Verletzungspech wir aktuell haben. Aktuell ist nahezu unsere komplette Offensivabteilung verletzt - und das wochenlang. Eine solche geballte Häufung der Ausfälle habe ich noch nie erlebt", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA und am Montag zu Gast in "Blickpunkt Sport". Wer gegen Hertha BSC für den FCA stürmen wird, ist völlig offen. Halil Altintop könnte noch eine Alternative sein. Gut möglich auch, dass sich Trainer Dirk Schuster Verstärkung aus der Regionalligamannschaft holt.

Hertha nur mit Luxusproblemen

Solche Nöte hat Hertha-Trainer Pal Dardai derzeit nicht. Personell kann der Ungar aus dem Vollen schöpfen: "Jetzt habe ich auf einigen Positionen Luxusprobleme. Ich muss die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir gut aussehen und gewinnen", sagte er vor der Partie. Er plant den Einsatz von Spielmacher Valentin Stocker und Torgarant Salomon Kalou. Der Ex-Augsburger Alexander Esswein werde "zu 90 Prozent" beginnen.