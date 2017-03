FC Augsburg trifft auf alten Bekannten Baum mit "schlafloser Nacht"

Am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) gibt es für Markus Weinzierl ein Wiedersehen mit dem FC Augsburg. Nach dem jüngsten Auftritt seiner Knappen in der Europa League hat sich für Weinzierls Nach-Nachfolger Manuel Baum beim FC Augsburg eine ruhige Nacht erledigt. Auf die Frage, was er nach dem 1:1 des kommenden Bundesligagegners im Achtelfinal-Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach mitnehmen könne, antwortete Baum schmunzelnd:

"Eine schlaflose Nacht, weil sie doch ein bisschen etwas anders gemacht haben als in den letzten Spielen." Manuel Baum

"Wir können uns Gegner anpassen"

Denn die Schalker stellten wieder auf eine Viererkette in der Abwehr um. "Sie haben gezeigt, dass sie sehr flexibel sind", urteilte der FCA-Trainer. Baum hält seine Mannschaft aber mittlerweile für gefestigt genug, rasch auf einen Kontrahenten reagieren zu können. "Ich denke schon, dass wir uns relativ schnell an neue Gegebenheiten anpassen können", sagte der 37-Jährige. Und Baum kann Weinzierl ja auch etwas einschätzen: "Ich kenne ihn gut, wir haben uns in seiner Zeit hier wöchentlich ausgetauscht. Es war eine schöne Zeit." Baum war zu Weinzierls Zeiten verantwortlicher Cheftrainer für den FCA-Nachwuchs.

"Ich finde schon, er hat großen Anteil an der Situation, dass wir schon lange in der Bundesliga sind." Manuel Baum über seinen Vor-Vorgänger Markus Weinzierl

Kapitän Verhaegh wieder an Bord

Auf dem Weg zum Klassenverbleib wollen die Augsburger, die nur eines ihrer elf Bundesligaspiele gegen Schalke gewinnen konnten, am liebsten auch in Gelsenkirchen punkten. Einen Zähler liegt der FCA in der Tabelle vor dem in dieser Bundesligasaison so enttäuschenden Rivalen. "Es ist uns relativ egal, ob Schalke in der Tabelle vor oder hinter uns steht. Wir schauen nur auf uns und wollen möglichst schnell viele Punkte holen", stellte Baum klar und attestierte dem strauchelnden Kontrahenten "richtig viel Qualität".

Mit der Rückkehr von Kapitän Paul Verhaegh erhöht sich diese auch wieder im Augsburger Kader. Der Rechtsverteidiger hat seine Rückenprobleme überwunden und ist nach seiner Zwangspause beim 2:2 gegen RB Leipzig wieder im Training. Ein Einsatz von Mittelfeldspieler Jan Moravek ist nach Adduktorenproblemen hingegen fraglich. Regisseur Daniel Baier fällt wegen einer Achillessehenenverletzung definitiv aus. Defensivallrounder Gojko Kacar will auch gegen Schalke wieder in der Startformation stehen.