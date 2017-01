Teamcheck FC Augsburg Neuer alter Schwung gegen die Sturmflaute

Kurz vor der Winterpause machte der FC Augsburg plötzlich doch noch große Schlagzeilen: Trainer Dirk Schuster wurde überraschend entlassen, nachdem er zunächst beim Training gefehlt hatte und dann mit blauem Auge aufgetaucht war. Manager Stefan Reuter wollte nur sportliche Gründe für die Entlassung gelten lassen: "Die Art und Weise, wie wir spielen, hat nichts mehr mit dem FC Augsburg zu tun, wie wir ihn sehen wollen." Zu wenig Mut, zu wenig Offensive, keine Vision für die Zukunft – das waren die offiziellen Gründe. Gerüchte um eine Schlägerei wiesen die Verantwortlichen zurück. Fakt ist: In der Rückrunde will sich der FC Augsburg anders präsentieren, und auch Ruhe soll wieder einkehren.

So lief die Hinrunde

Wenig Tore und viel Mittelmaß: Die Hinrunde der Augsburger verlief lange sehr unspektakulär. Gleich dreimal endete eine Partie torlos, sechs Mal spielten die Schwaben unentschieden, nur zweimal schossen sie überhaupt mehr als ein Tor, insgesamt nur 13 – die Spielweise unter Trainer Dirk Schuster brachte zwar kontinuierlich Punkte, aber keinen Spaß. Augsburg pendelte zwischen Rang 11 und 13. Schließlich waren sogar die Spieler unzufrieden und stellen sich offen gegen den Trainer, der anschließend von Nachwuchschef Manuel Baum abgelöst wurde. Ein 1:0-Sieg gegen Mönchengladbach und ein 1:1 bei Borussia Dortmund sorgten dann immerhin für einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde.

Wer kommt, wer geht?

Rechtsverteidiger Daniel Opare wurde auf eigenen Wunsch zum RC Lens ausgeliehen, bestritt in der Hinrunde aber ohnehin kein Bundesliga-Spiel. Verstärkung könnten die Augsburger in der Offensive – auch aufgrund der vielen Verletzten Alfred Finnbogason (Schambeinentzündung), Raul Bobadilla (Sehnenverletzung in der Wade) und Caiuby (Knorpelschaden) – gebrauchen. Manager Reuter hat bereits signalisiert: "Wir haben Mittel zur Verfügung". Die werden aber nur ausgegeben, wenn alles passt. Trainer Baum sieht keinen dringenden Handlungsbedarf. Zumindest Bobadilla dürfte bald wieder eine Option sein. Er ist wieder fit und traf bereits.

"Ich bin sehr zufrieden mit unserem Kader. Damit wollen wir das Beste rausholen und ich bin frohen Mutes, dass das klappt." Trainer Manuel Baum

Hoffnungsträger Baum soll für Schwung sorgen

Der junge Trainer Manuel Baum, der nach zwei starken Spielen zum Chefcoach befördert wurde, soll neuen Schwung reinbringen. Eigentlich: neuen alten Schwung. Denn die Augsburger wollen zurück zur Spielphilosophie von Ex-Trainer Markus Weinzierl.

Offensiv, spielfreudig, mutig, mit Pressing und vielen Torchancen – alles, was unter Trainer Schuster zuletzt gefehlt hatte. Der 37-jährige Baum war zuvor Nachwuchschef in Augsburg und gehört zu jener Trainergeneration, die mit dem sprichwörtlichen Laptop, neuen Ideen und viel Leidenschaft an der Seitenlinie Impulse setzen wollen. Die Stimmung im Trainingslager in Spanien war bereits sehr gut.

Ausblick auf die Rückrunde

Ziel bleibt natürlich der Klassenerhalt. So gesehen ist Augsburg auf Kurs. Daneben soll die Begeisterung bei Fans und Spielern zurückkehren und endlich wieder mehr Tore fallen. Der Auftakt gegen Hoffenheim und in Wolfsburg ist nicht einfach, aber spätestens zu Hause gegen Bremen sollte es dann mit drei Punkten klappen.