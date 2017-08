Bundesliga-Teamcheck FCA will das "verflixte siebte Jahr" überstehen

Auch in seiner siebten Bundesliga-Spielzeit gibt der FC Augsburg den Klassenverbleib als oberstes Ziel aus. Notfalls per Zitterpartie. Dabei setzt Trainer Manuel Baum auf einen Riesen-Kader. Konflikte bleiben dabei nicht aus.

Das Abenteuer internationaler Fußball mit der Europa-League-Teilnahme in der Saison 2015/16 war ein Ausreißer nach oben. Aus den Europacup-Helden, die der aktuelle Trainer noch als Chef des Nachwuchsleistungszentrums miterlebt hatte, ist eine Zittermannschaft geworden, die im unteren Tabellendrittel um einen Platz über dem Strich kämpft. Dies wird wohl zunächst so bleiben. Das Pokal-Aus gegen Drittligist 1. FC Magdeburg war ein klarer Fingerzeig. Im Kampf um den Klassenerhalt vertraut Baum auf einen riesigen Kader: Wenn niemand mehr abgegeben wird, stehen 35 Profis bereit. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.

"Ich war damals in der Europa League in Alkmaar dabei. Danach im Fanbus zu sitzen und mitzubekommen, wie die Fans singen – da weiß man dann, wofür man arbeitet!" Manuel Baum

So lief die vergangene Saison

Erst am letzten Spieltag in Hoffenheim machten die Augsburger den Klassenerhalt perfekt.

Nur durch ein torloses Remis in Hoffenheim und die gleichzeitige Niederlage des VfL Wolfsburg am letzten Spieltag rettete sich der FCA mit einem Punkt Vorsprung vor dem Gang in die Relegation. Dabei hatten die Schwaben den vermeintlichen Abstiegskonkurrenten HSV am 31. Spieltag mit 4:0 besiegt und anschließend in Mönchengladbach und gegen Dortmund ein Unentschieden erzwungen.

In der insgesamt durchwachsenen Saison konnten sich die Schwaben nur selten einen beruhigenden Abstand von den Abstiegsplätzen verschaffen. Nach vier sieglosen Spielen in Folge musste Dirk Schuster seinen Posten räumen, Baum übernahm als Interimscoach. Nach einem Sieg gegen Mönchengladbach und einem Remis in Dortmund wurde der Landshuter am Jahresende zum Cheftrainer befördert. Trotz einer 0:6-Klatsche beim FC Bayern München am 26. Spieltag hielten die Verantwortlichen zu ihrem Coach. Was der zumindest durch den Last-Minute-Klassenerhalt rechtfertigte.

Wer kommt? Wer geht?

Der FCA musste seinen langjährigen Kapitän Paul Verhaegh nach Wolfsburg ziehen lassen. Dort hat der der 33 Jahre alte Niederländer einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Die Leitfigur kam beim FCA auf 224 Pflichtspiele und 22 Tore in der deutschen Eliteklasse. Daniel Baier wird die Kapitänsbinde übernehmen. Die rechte Abwehrseite freilich könnte zur Problemzone werden. Mit Halil Altintop verloren die Schwaben eine weitere Stammkraft. Ob die beiden Leistungsträger eins zu eins ersetzt werden können, ist fraglich.

Baum vertraut auf seinen großen Kader. Zudem habe sich die Mannschaft "gerade durch die schwierige vergangene Spielzeit gut entwickelt", sagte er. Ob er sich damit nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat? Ein erster Zoff nach dem Pokal-Aus sorgte schon vor dem Liga-Anpfiff für gehörig Wirbel.

Abschied nach erfolgreichen Jahren: Paul Verhaegh

Es gibt aber auch Positives: Vier Leistungsträger wurden für die nächsten Jahre an den Verein gebunden. Während Mittelfeld-Routinier Daniel Baier seinen im nächsten Jahr auslaufenden Kontrakt um eine Saison bis 2019 ausdehnte, verlängerte der Fußball-Bundesligist die Verträge von Caiuby, Jeffrey Gouweleeuw und Philipp Max um je zwei Jahre. Neuzugang Michael Gregoritsch soll versuchen, die abgewanderte Führungsfigur Altintop zu ersetzen. Im Tor bekam Marwin Hitz mit Fabian Giefer einen neuen Herausforderer.

Hoffnungsträger Michael Gregoritsch

Auch neben dem Platz gab es Veränderungen beim FCA. Nachdem Alexander Frankenberger (bisher Co-Trainer von Manuel Baum) als Chefcoach ins Nachwuchsleistungszentrum des FCA zurückkehrte, werden Florian Ernst und Jonas Scheuermann (bisher Techniktrainer) als Co-Trainer fungieren. Darüber hinaus kann Baum weiterhin auf Torwarttrainer Zdenko Miletic, dessen Vertrag verlängert wurde, und Athletiktrainer Andreas Bäumler zählen.

Zugänge: Michael Gregoritsch (Hamburger SV), Sergio Córdova (Caracas FC), Marcel Heller (SV Darmstadt 98), Fabian Giefer (FC Schalke 04), Rani Khedira (RB Leipzig), Erik Thommy (Jahn Regensburg/war ausgeliehen), Shawn Parker (1. FC Nürnberg/war ausgeliehen), Daniel Opare (RC Lens/war ausgeliehen), Marco Richter, Julian-Günther Schmidt (beide eig. Jugend)



Abgänge: Paul Verhagh (VfL Wolfsburg) Tim Matavz (Vitesse Arnheim/war an 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Halil Altintop (Slavia Prag), Markus Feulner (U23 des FCA), Dominik Kohr (Bayer Leverkusen), Albion Vrenezi (SSV Jahn Regensburg), Albian Ajeti (FC St. Gallen/war ausgeliehen), Marco Schuster (Waldhof Mannheim)

Peinliches Pokal-Aus nach zwei Trainingslagern

Nach einem Trainingslager in Mals in Südtirol absolvierten die Augsburger gleich noch eine sechstägige Reise nach England. "Grundsätzlich halte ich zwei Trainingslager-Aufenthalte für sinnvoll – eines ganz am Anfang, in dem man den athletischen Bereich abarbeitet und die Taktik nur an der Oberfläche anreißt und eines, in dem man die Inhalte im Detail besprechen kann", erklärte der Trainer.

Auf der Insel setzte sich das Team beim Premier-League-Klub FC Southampton mit 4:0 durch, verlor hingegen beim Erstliga-Absteiger FC Middlesbrough mit 1:2. Die gemischten Ergebnisse in der Vorbereitung waren spätestens nach der peinlichen 0:2-Niederlage im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg null und nichtig. Der Pflichtspielauftakt ging in die Hose. In der Liga soll die Mannschaft beim Hamburger SV - ebenfalls ein Pokalverlierer - nun ein anderes Gesicht zeigen.

Erwartungen an die neue Saison

"Ich denke, dass das eine knackige Saison wird", sagt Baum mit Blick auf ein ausgeglichenes Liga-Tableau, in dem mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 zwei namhafte Aufsteiger dazukamen. "Die Zielsetzung ist wieder der Klassenerhalt. Das steht ganz oben, das wollen wir so schnell wie möglich realisieren. Wenn es wieder am letzten Spieltag ist, dann nehmen wir das natürlich auch hin", so der 37-Jährige. Falls er dann noch Trainer beim FCA ist. Bei den Buchmachern ist Baum nämlich Topfavorit auf den ersten Trainerrauswurf der Saison - und sein FC Augsburg einer der großen Abstiegskandidaten.