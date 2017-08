Transfer kurz vor Saisonbeginn Raùl Bobadilla wechselt vom FCA nach Gladbach

Der FCA verliert in Bobadilla die nächste Führungsfigur. Sein Kontrakt in Augsburg war ursprünglich bis 2020 datiert. Jetzt zieht es ihn aber an den Niederrhein. Der Stürmer sei mit dem "ausdrücklichen Wunsch" an den Verein herangetreten, eine neue Herausforderung mit "neuer Motivation" angehen zu wollen, sagte Manager Stefan Reuter. Zur Ablösesumme machte der fünfmalige deutsche Meister Mönchengladbach keine Angaben.

Vier Jahre Augsburger

Der Offensivspieler war seit der Saison 2013/14 vier Jahre für den FC Augsburg aktiv. Bei den Fuggerstädtern kam er in 94 Bundesligaspielen auf 21 Treffer und zehn Vorlagen. In der Europa League schoss er für die Schwaben in sieben Begegnungen sechs Treffer und im DFB-Pokal in vier Partien zwei Tore.

Rückkehr nach Mönchengladbach

Für den Stürmer ist der Wechsel eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. In der Saison 2009/10 lief der 30 Jahre alte Nationalspieler Paraguays erstmals für die Borussia auf und kam in dieser Spielzeit auf 30 Bundesligaspiele und vier Tore. In der darauffolgenden Saison absolvierte Bobadilla in der Hinrunde 14 Spiele für den VfL und erzielte dabei drei Treffer.

Südamerikanische Wurzeln

Bobadilla ist in Argentinien geboren und aufgewachsen, besitzt aber auch paraguayische Wurzeln, weshalb er sich dazu entschied, für die Nationalmannschaft Paraguays aufzulaufen. Sein Debüt für die "Albirroja" feierte er am 26. März 2015 im Spiel gegen Costa Rica. Insgesamt absolvierte der 30-Jährige bislang zehn Länderspiele (kein Tor), das letzte davon am 14. November 2015 gegen Peru.