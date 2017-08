Ärger nach Pokal-Aus In Augsburg brennt's schon vor dem Start

Eigentlich hatte Trainer Manuel Baum für die Mission "Klassenerhalt" gerade ausdrücklich auf seinen großen Kader gebaut. Doch noch vor Anpfiff der ersten Bundesligapartie gibt es nach dem blamablen Ausscheiden im DFB-Pokal gehörig Unfrieden. Der wechselwillige Grieche Konstantinos Stafylidis provoziert die Vereinsführung, außerdem droht ausgerechnet zwischen den Pfosten der nächste Konflikt.

Verletzt oder gesund, das ist hier die Frage

Will weg: Konstantinos Stafylidis

Der Grieche soll ausgerechnet auf einen Wechsel zum nächsten Gegner Hamburger SV drängen, während Augsburg betont, den Defensivmann halten zu wollen. Dazu kommt ein verhängnisvoller Post auf Instagram: "Liebe Freunde, ich bin gesund und topfit und drücke meiner Mannschaft heute vor dem Fernseher die Daumen", schrieb Stafylidis am Sonntag um 18.40 Uhr, zehn Minuten nach Anpfiff der Partie. Sein Verein hingegen hatte seine Nichtberücksichtigung hingegen mit einer Verletzung begründet. "Ich habe nur gehört, dass er schon am Freitag beim Physio war und gesagt hat, dass er Probleme hat", sagte FCA-Manager Stefan Reuter.

Abgesetzter Vize-Kapitän zwischen den Pfosten

Marwin Hitz

Auch bei den Torhütern rumort es. Keeper Marwin Hitz war jüngst als Vize-Kapitän abgesetzt und aus dem Mannschaftsrat entfernt worden. Dennoch stand er in Magdeburg in der Startelf und rettete mehrfach in höchster Not. Der Wettstreit mit Andreas Luthe und Fabian Giefer birgt Konfliktpotenzial, weshalb sich Baum beim Thema Hitz vorsichtig gibt. Zudem waren zuletzt Spekulationen über einen Wechsel des Schweizer Schlussmannes zum FC Basel aufgekommen.

Weitere Konflikte vorprogrammiert

Bis zum Ende der Transferperiode am 31. August könnte es in Augsburg in vielerlei Hinsicht noch ungemütlich werden. Und danach noch viel mehr: Bei den Buchmachern ist Manuel Baum Topfavorit auf den ersten Trainerrauswurf der Saison - und sein FC Augsburg einer der großen Abstiegskandidaten.