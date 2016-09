Nach Brutalo-Foul Leichte Entwarnung bei Kohr

Laut FCA-Manager Stefan Reuter hat sich Kohr statt eines vermuteten offenen Knochenbruchs eine Fleischwunde bis auf die Knochen zugezogen, Muskeln und Sehen sind betroffen. Wie lange der Augsburger Mittelfeldspieler ausfallen wird, ist noch offen. Das Foul von Rodriguez an Kohr gehört zu den härtesten in der letzten Zeit: Obwohl die Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 de facto mit 3:1 für die Gäste entschieden war, brachte Rodriguez seinen Augsburger Gegenspieler auf der Höhe der Mittellinie mit einer brutalen Grätsche kurz vor dem Schlusspfiff zu Fall. Kohr musste mit einer offenen Wunde am Unterschenkel vom Rasen getragen und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. In der Kabine wurde ihm Morphium gegen die Schmerzen verabreicht.

Spieler wenden sich geschockt ab

Spieler und Trainer zeigten sich geschockt: "Es war eine ziemlich blutige Angelegenheit," sagte FCA-Keeper Marwin Hitz. Der Mainzer Guilio Doanti kämpfte auf dem Platz mit den Tränen: "Ich wollte erst den Schiedsrichter um eine Gelbe statt Rote Karte bitten. Dann habe ich den Fuß gesehen, das war ein Schock. Ich kann nur um Verzeihung für meinen Mitspieler bitten." Der Augsburger Daniel Baier musste wegsehen: "Der grätscht den in der 93. Minute so dermaßen weg und ich habe nur noch Blut gesehen. Mir war dann auch nicht so gut, deswegen bin ich weggegangen, weil ich so etwas nicht sehen kann." Mainz-Coach Martin Schmidt kündigte Konsequenzen für Rodriguez an: "Dieses böse Gesicht ist nicht das Gesicht von Mainz 05. Wir werden das sanktionieren."

"Das ist unfassbar. So etwas gehört absolut nicht auf den Fußballplatz." FCA-Kapitän Paul Verhaegh