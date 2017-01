Neuzugang beim FCA Leitner wechselt von Lazio nach Augsburg

Die Italiener verkündeten den Verkauf des Spielers auf ihrer Homepage, kurz darauf wurde der Neuzugang in Augsburg vorgestellt. Der Neuzugang könnte am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Werder Bremen seinen Einstand beim Liga-Zwölften geben. Leitner war in der Saison 2010/11 schon einmal für einige Monate beim FCA unter Vertrag gestanden. In dieser Zeit hatte er aber wegen einer Ellbogenverletzung nur neun Bundesligaspiele absolviert. In der Bundesliga spielte er zudem für Dortmund (51) und den VfB Stuttgart (40).

Von Dortmund über Rom nach Augsburg

Leitner war erst im vergangenen Sommer zum ehemaligen Klub von Weltmeister und WM-Rekord-Torschützen Miroslav Klose gewechselt. Der italienische Hauptstadtklub hatte Borussia Dortmund 1,8 Millionen Euro für den Spieler gezahlt. Der 24-Jährige kam in sechs Monaten allerdings lediglich nur 13 Minuten bei Lazio zum Einsatz.

Rätselraten - auch im "Blickpunkt Sport"

Spekulationen um den Transfer gab es schon tags zuvor, eine Bestätigung wollten die Vereinsverantwortlichen aber nicht geben. "Wir beschäftigen uns nur mit den eigenen Spielern. Leitner gehört nicht dazu", sagte FCA-Coach Manuel Baum in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Manager Stefan Reuter und der technische Direktor Stephan Schwarz waren zu diesem Zeitpunkt nach Rom gereist.