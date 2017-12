"Jeder brennt" beim FCA Augsburg empfängt im letzten Spiel des Jahres Freiburg

Mit 23 Punkten aus bislang 16 Partien spielen die Augsburger eine ausgezeichnete Hinrunde. Baum will mit seiner Mannschaft am Samstag nun ein starkes Jahresende schaffen. "Jeder brennt und möchte einen tollen Abschluss erreichen", sagte Baum. Allerdings müssen die Schwaben im letzten Pflichtspiel des Jahres gegen den SC Freiburg auf Verteidiger Kevin Danso verzichten. Der 19-Jährige fällt wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk aus, den er sich am Mittwoch beim 2:3 gegen den FC Schalke 04 zugezogen hat. Die Ausfalldauer zu bestimmen sei schwierig, sagte Baum. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Philipp Max, der wegen Zehenproblemen noch ein bisschen humpelt, wie Baum berichtete. "Es kann sein, dass er von Anfang an spielen kann."

Freiburgs Trainer traut Augsburg Europapokal-Teilnahme zu

Besonders Lob für die Augsburger kommt von Christian Streich: Der Freiburger Trainer hält die Schwaben für stark genug, um im kommenden Jahr wieder am Fußball-Europapokal teilzunehmen. Sollte die Mannschaft von Coach Baum keine Verletzungsprobleme bekommen, werde sie am Saisonende unter den besten zehn Teams der Liga stehen. "Von ihrem Auftreten, von der Athletik und dem Selbstverständnis gehen sie sogar nach Europa", sagte Streich.

Dass Streich die Augsburger im Idealfall für einen Kandidaten für einen internationalen Platz hält, interessiert ihn nicht. "Die ganze Diskussion um Europa und Tabellen lässt mich extrem kalt. Das einzige, was wir wollen sind Punkte. Was am Ende rauskommt, werden wir sehen", sagte Baum.