FC Augsburg Zahlen und Leistung stimmen

"Gute Leistung muss nicht teuer sein", unter diesem Motto präsentierte der FC Augsburg auf seiner Jahreshauptversammlung finanziell das zweitbeste Ergebnis der Vereinsgeschichte. In Zukunft soll noch mehr Geld in die Nachwuchsarbeit fließen.

Vor 669 anwesenden Mitgliedern zog Geschäftsführer Michael Ströll eine überaus positive Bilanz. Acht Millionen Euro Gewinn nach Steuern - das ist zwar deutlich weniger als die 15 Millionen aus dem Vorjahr, aber immer noch das zweitbeste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Insgesamt stand ein Umsatz von 94,836 Millionen Euro zu Buche, übertroffen wurde das nur in der Spielzeit 2015/16, in der das Team an der Europa League teilgenommen hatte.

Die komplette Bundesliga-Mannschaft der Schwaben zeigte sich auf der Versammlung und ein Spieler bekam besonders großen Applaus: Abwehrspieler Martin Hinteregger verlängerte seinen Vertrag bis 2021.

"Augsburg hält zusammen"

FCA-Präsident Klaus Hofmann zitierte in seiner Rede erst einmal Bayern-Präsident Uli Hoeneß: "Dem Verein geht es wunderbar". Sein Dank ging an die Fans, für die gute Unterstützung auch in den schwierigen Zeiten. "Augsburg hält zusammen", freute sich der Vereinboss. Entwicklungspotenzial sieht Hofmann im Nachwuchsbereich. Das Nachwuchsleitungszentrum soll daher im kommenden Jahr ein Internat bekommen. Der Abzug von Trainer Manuel Baum habe beim Nachwuchs eine Lücke gerissen, man sei also "selbst schuld", dass es dort noch nicht laufe wie erhofft.