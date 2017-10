Fußball-Bundesliga Augsburg erkämpft in Hoffenheim einen Punkt

Der FC Augsburg startete, wie in den Spielen zuvor, eher abwartend, obwohl Trainer Baum eine mutige Spielweise eingefordert hatte. Die Hoffenheimer bauten ihr Spiel dagegen langsam auf. Das hätte sich auch fast recht schnell ausgezahlt. Steven Zuber schickte eine Flanke flach vor das Tor. Dort wartete Sandro Wagner und netzte ein. Allerdings stand er im Abseits, was Schiedsrichter Gräfe richtig gesehen hatte.

Ein früher Weckruf für die Gäste, die jetzt tatsächlich mutiger agierten, dennoch geordnet standen und 1899 bissig am Durchkommen hinderten. Die Partie war jedoch geprägt von wenig Tempo, Strafraumszenen und Torchancen. Un dann gab es, wie aus dem Nichts, doch die große Chance für Augsburg. Caiuby setzte sich durch, passte auf Alfred Finnbogason (38.), der alleine am Fünfmeterraum stand. Allerdings traf der Isländer nicht ins Netz, sondern nur an den Pfosten. Nur kurze Zeit später setzte Caiuby eine Flanke von Philipp Max ans Außennetz. Kurz vor dem Pausenpfiff musste dann Hitz noch einen Kopfball von Mark Uth aus dem oberen Eck pflücken.

Hübner macht das 1:0

Hoffenheim machte nach der Pause vor dem FCA-Tor ordentlich Druck. Hübner (50.) schob den Ball nach einer Ecke über das Tor von Hitz. Drei Minuten später war der Ball dann drin. Einen Schuss der Kraichgauer konnten die Augsburger zunächst noch abblocken. Aber der Ball flog von Martin Hintereggers Fuß im eigenen Strafraum hoch. Hübner war zur Stelle und köpfte den Ball ins Tor.

Hoffenheim diktierte das Spiel. Andrej Kramaric (67) setzte einen Kopfball knapp über die Latte. Zuber (69) schoss direkt in die Arme von Hitz. Um so überraschender fiel dann der Ausgleich. Max spielte einen starken Pass aus der eigenen Hälfte in die Spitze. Da war Michael Gregoritsch, der nahm den Ball kurz mit und zog trocken ab. Doch die Freude währte nur bis zur 85. Minute. Uth zirkelte das Leder in den oberern rechten Torwinkel und brachte Hoffenheim mit seinem fünften Saisontreffer wieder in Führung. Augsburg warf daraufhin alles in die Waagschaale und wurde belohnt. Der Treffer ging allerdings auf das Konto von TSG-Spielter Kevin Vogt. Der FCA holte sich mit dem 2:2 verdient einen Punkt.