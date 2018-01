Fußball-Bundesliga FC Augsburg verliert in Mönchengladbach

Der FC Augsburg verliert am 19. Bundesliga-Spieltag mit 0:2 bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem geglückten Rückrundenauftakt gegen Hamburg waren die Schwaben diesmal vor allem in der Offensive zu harmlos.

Augsburg ging mit dem wiedergenesenen Top-Torjäger Finbogasson anstelle von Cordova in die Partie. Ansonsten spielte die gleiche Elf wie beim Sieg letzte Woche gegen den HSV.

Ginter köpft völlig frei die Gladbacher Führung

Gladbach begann überlegen, nach acht Minuten prüfte Mittelfeldspieler Cuisance Augsburgs Torhüter Hitz erstmals ernsthaft. Zwei Minuten später dann die Gladbacher Führung: nach einer Ecke von Hazard durfte Ginter viel zu unbedrängt einköpfen (10.).

Opare hat Glück bei Trikotzupfer an Raffael

Im Anschluss konnte Augsburg die Partie ausgeglichener gestalten. Ebenfalls nach einer Ecke hatte Linksverteidiger Max mit einem Kopfball die erste dicke Chance für die Fuggerstädter. Glück für Augsburg dann auf der Gegenseite: Als Opare als letzter Mann einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Hitz spielte, wäre Gladbachs Stürmer Raffael frei durch gewesen - den anschließenden Trikotzupfer Opares bewertete Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus nur mit Gelb. Eine knifflige Entscheidung.

Gefährliche Eckbälle auf beiden Seiten

Beide Mannschaften waren in Hälfte Eins vor allem über Eckbälle gefährlich. Es blieb aber bei dem einen Treffer durch Ginter. Mit der verdienten Gladbacher Führung ging es in die Pause, aus der Augsburg ohne den blass gebliebenen Finbogasson und ohne den gelb verwarnten Opare kam. Für sie brachte Trainer Baum Schmid und Framberger.

Augsburg kommt druckvoller aus der Pause

Augsburg konnte das Spielgeschehen nun mehr in die Gladbacher Hälfte verlagern. Gerade über die Außenbahnen kamen sie jetzt immer wieder in Strafraumnähe, ohne aber Großchancen herauszuspielen. Eine Direktabnahme Caiubys sorgte für die größte Gefahr, doch Gladbachs Elvedi konnte den Schuss abblocken. Auf der Gegenseite erwischte Gladbach die aufgerückten Augsburger zweimal unsortiert bei Kontern, Hazard konnte in beiden Situationen aber kein Tor erzielen.

Hazard entscheidet das Spiel für Gladbach

Im dritten Versuch klappte es aus Gladbacher Sicht dann: Diesmal zog abermals Hazard von der Strafraumkante ab und setzte den Ball ins linke Toreck. Das 2:0 war der Schlusspunkt dieser Partie.

Trotz der Niederlage bleibt der FC Augsburg in der Tabelle an den internationalen Rängen dran. Kommende Woche sind die Schwaben dann bei Tabellenschlusslicht Köln gefordert.