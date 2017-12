FC Augsburg schon Siebter Auf Finnbogason und Gregoritsch ist Verlass

Warum nicht von der Europa League träumen? Wenn sogar der bisherige "Angstgegner" fast mühelos geschlagen wird, besteht Anlass zu Optimismus! Und wieder mal trafen beide FCA-Torjäger. Sowohl der Isländer Finnbogason mit seinem achten Saisontor als auch Gregoritsch mit Treffer Nummer sieben bestätigten ihren Lauf und schossen den FCA auf den siebten Tabellenplatz.

Gregoritsch (22.) traf zur Führung für die Gäste, die zuletzt 2011 in Mainz gewonnen, zuletzt aber fünfmal in Folge hier verloren hatten. Finnbogason legte per Foulelfmeter nach (43.). Zuvor hatte FSV-Torwart Robin Zentner erst gepatzt und dann Gregoritsch zu Fall gebracht. In der Endphase traf zunächst Gerrit Holtmann (85.) zum Anschluss, ehe Finnbogason (86.) mit seinem achten Saisontor den Schlusspunkt setzte.

FCA selbstbewusst - Latza an den Pfosten

Vor 25.037 Zuschauern und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt waren die Rollen in der Anfangsphase schnell verteilt. Die Gäste, die nach den erfolgreichen vergangenen Wochen mit viel Selbstvertrauen angereist waren, zogen sich zunächst etwas zurück und zwangen dem FSV die Spielgestaltung auf.

Die frühe Führung hätten jedoch beide Teams erzielen können: Zunächst traf Danny Latza nur den Pfosten (8.). Auf der anderen Seite scheiterte der Ex-Mainzer Ja-Cheol Koo, der bei der WM 2018 mit Südkorea gegen Deutschland spielen könnte, am gut reagierenden Zentner (10.).

Gregoritsch steht goldrichtig

Die Gastgeber mussten erneut auf Stürmer Yoshinori Muto (Rückenprobleme) verzichten. Im Vergleich zum 1:2 beim SC Freiburg veränderte FSV-Trainer Sandro Schwarz seine Startelf auf drei Positionen. Bei den Augsburgern fehlte Mittelfeldspieler Rani Khedira (Oberschenkelprobleme). Nach dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg tauschte Baum insgesamt zwei Spieler aus.

Michael Gregoritsch bejubelt seinen 1:0-Führungstreffer.

Gregoritsch hielt sich nach 20 Minuten zunächst an das "Gesetz der Serie" - schließlich war auch in allen vorausgegangenen Duellen beider Teams immer mindestens ein Tor gefallen (zuletzt 26 in sieben Spielen). Der Österreicher profitierte in der Situation aber vom viel zu passiven Defensivverhalten der 05er, die auch beim unbedrängten Schuss von Erik Thommy nicht gut aussahen (31.).

Die Mainzer ließen sich von dem Rückstand zunächst nicht einschüchtern und spielten aggressiver in Richtung des Augsburger Tors. Dort stand die FCA-Abwehr aber zunächst sicher und vor allem kompakt. Dafür unterlief Zentner der folgenschwere Bock: Der Keeper ließ den Ball nach einer Flanke wieder fallen und kam dann gegen den nachsetzenden Gregoritsch zu spät.

1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1:3 (0:2)

Mainz: Zentner - Donati (76. Fischer), Bell, Diallo, Holtmann - Gbamin - Latza, Maxim - Öztunali (46. Berggreen), De Blasis (46. Serdar) - Kodro. - Trainer: Schwarz

Augsburg: Hitz - Opare, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Baier - Koo (59. Danso), Gregoritsch - Thommy (39. Heller), Caiuby - Finnbogason (88. Cordova). - Trainer: Baum

Tore: 0:1 Gregoritsch (22.), 0:2 Finnbogason (43., Foulelfmeter), 1:2 Holtmann (85.), 1:3 Finnbogason (86.)

Zuschauer: 25.037

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)