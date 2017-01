Manuel Baum Spieler müssen den Gegner lesen können

FCA-Coach Manuel Baum ist akribisch, wenn es um den Fußball geht. "Ich gebe mich nicht damit zufrieden, was auf Zufall beruht", so Baum. "Ich will schaun, dass es irgendwie erklärbar ist."

Erklären kann der Fußballlehrer - auch seine Arbeitsweise: "Ich möchte möglichst viele Sachen kontrollieren, um am Ende des Tages die Wahrscheinlichkeit möglichst groß zu gestalten, dass ich am Wochenende meine drei Punkte hole".

Bis vor zweieinhalb Jahren war Baum noch Lehrer in Taufkirchen, für sein Engagement beim FCA ließ er sich für drei Jahre beurlauben. Verteidiger Philipp Max hat bei dem 37-Jährigen schon die Schulbank gedrückt. "Der Philipp war schon ein richtig guter Schüler", lobt Baum. Er war sehr lernwillig, "das hat er jetzt gepaart mit mehr Erfahrung mitgenommen. Das ist für jeden Trainer ein Traum solche Spieler zu haben."

Hohen Ansprüche an Kondition und Speicherkarte

Lernbereit müssen die Akteuere auch sein, denn der Fußballlehrer fordert die Mannschaft nicht nur in konditioneller Hinsicht. "Zum einen brauchen die Spieler Handy mit einer deutlich größeren Speicherkarte, wenn man da drauf diverse Videos ablegt", erklärt Baum, der Spielszenen per Whats App-Gruppe verschickt. "Zum anderen entwickelt sich der Fußball halt immer mehr in die Richtung, dass man wegkommt vom konsumieren von Inhalten, sondern man muss auch mitdenken." Dazu gehört für ihn, dass man die gegnerischen Mannschaften lesen kann".

Als akribischer Arbeiter gibt er zudem den Spielzügen Namen für Abläufe, damit es für die Spieler "merkwürdig" ist. Nicht ungewöhnlich findet das Baum. "Es sind Signalwörter, die es in jeder Sportart gibt." Dabei geht es um einen Positionswechsel von einem Spieler, der Auswirkung auf alle anderen hat. "Wenn ich so ein Signalwort schreie, dann weiß halt jeder Spieler was kommt."

Baum schon zum Trainerjob hingezogen

In den Trainerbereich ist Baum schon früh "reingerutscht". Schon mit 17, 18 sei für ihn klar gewesen, "dass Sport deutlich erklärbarer ist, als man glaubt". Richtig los ging es nach Stationen als Spieler beim FC Ismaning und FC Unterföhring. 2011 startete Baum als Co-Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Dort war er auch Teamchef (2012-13 und 2014). Zur Saison 2014/15 wurde er Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums des FC Augsburg. Nach der Beurlaubung von Dirk Schuster übernahm er im Dezember die Profimannschaft des FC Augsburg - "bis auf Weiteres". Doch schon vor dem Jahreswechsel war klar, dass er Schuster als Cheftrainer nachfolgt.