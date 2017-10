FC Augsburg Nächster Härtetest in Hoffenheim

Borussia Dortmund war am letzten Spieltag vor der Länderspielpause eine Nummer zu groß für den FC Augsburg. Am Samstag steht der nächste Härtetest für die Schwaben an: das Gastspiel bei 1899 Hoffenheim.

Der beste Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte könnte schnell vergessen sein, wenn am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" überträgt live in Einblendungen) nach dem 1:2 gegen den BVB auch die Partie beim Tabellendritten verloren würde. Die bisherige Bilanz gegen die Elf von Erfolgstrainer Julian Nagelsmann macht den Augsburgern nur bedingt Mut: In sechs Duellen gab es in Hoffenheim bisher drei Niederlagen und drei Unentschieden. Ein Sieg gelang dem FCA in der Rhein-Neckar-Arena noch nie.

Hoffenheim will Heimserie fortsetzen

Überhaupt ist Hoffenheims Heimstärke ein Pfund. Gegen Augsburg soll die beeindruckende Serie von 21 Heimspielen ohne Niederlage in Folge fortgesetzt werden.

Auf der anderen Seite hat auch die TSG schwierige Wochen hinter sich. Wie sich die nicht enden wollenden Diskussionen über die Zukunft Nagelsmanns auswirken wird, mal außen vor gelassen. In der Europa League bekleckerten sich die Kraichgauer bei Ludogorets Razgrad nicht gerade mit Ruhm. Dazu setzte es am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg die erste Saisonniederlage.

FCA-Lazarett lichtet sich

Die Chance für den FCA? Spielerisch überzeugte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum bisher und steht völlig zurecht auf Platz sechs. Und speziell Stürmer Alfred Finnbogason kommt mit Rückenwind nach der überraschenden WM-Qualifikation mit Island auf den Platz.

"Ich hoffe, das war Motivation für alle, was man mit Teamgeist, Laufbereitschaft und Stimmung in der Mannschaft erreichen kann." Alfred Finnbogason

Doch der Fahrstuhl kann auch schnell wieder nach unten fahren. Umso mehr hofft Baum, dass die zuletzt angeschlagenen Sergio Cordova, Konstantinos Stafylidis und Rani Khedira rechtzeitig fit werden. Bei Khedira sieht es am besten aus. Martin Hinteregger, zuletzt mit Problemen am Sprunggelenk, kann sicher spielen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Geiger - Demirbay, Amiri - Wagner, Kramaric. - Trainer: Nagelsmann

Augsburg: Hitz - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Opare, Max - Baier - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason. - Trainer: Baum

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)