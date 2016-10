FC Augsburg - Schalke 04 Weinzierl reist mit Erfolgsdruck an

Sie galten lange als Traumpaar. FCA-Manager Stefan Reuter und Trainer Markus Weinzierl. Der Niederbayer hatte dem kleinen FC Augsburg zu kaum für möglich gehaltenen Höhepunkten, wie der Europa League mit Flutlichtabenden gegen den FC Liverpool, verholfen. Die Fuggerstätter und auch Reuter hätten sich einen Verbleib des Trainers gewünscht, doch Weinzierl wollte sich weiterentwickeln. Das Erfolgsduo trennte sich. "Das gab es natürlich ein paar Dinge, die nicht so schön waren", sagt Reuter. Jetzt kehrt der Coach an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Wir hatten viele gute Momente in den letzten vier Jahren. Ich hoffe, dass es vonseiten der Fans ein positiver Empfang wird. Aber man weiß ja nie."

Gegen sein ehemaliges Team steht Weinzierl am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) allerdings unter enormem Erfolgsdruck. Nach fünf Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und nur einem Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach muss er mit den Königsblauen drei Punkte aus der Schwabenmetropole mitnehmen. Denn die Gelsenkirchener erwarten mehr von ihrem Trainer: Der Verein will in der Champions League spielen und nicht gegen den Abstieg kämpfen. "Wir wollen den Schwung mitnehmen", sagt der 41-Jährige vor dem Match. "Ich weiß, wie Augsburg spielt. Es wird nicht leicht."

Augsburgs Verletztenmisere fordert Schuster

Doch auch FCA-Coach Dirk Schuster geht nicht sorgenfrei in die Partie. Vier schwere Verletzungen in nur drei Wochen machen dem 48-Jährigen zu schaffen. "Ist in der Form schon relativ heftig für uns", so der Fußballlehrer. Das Ziel für Samstag ist trotzdem "erfolgreich gegen Schalke zu bestehen." Ob das gute Gefühl am Ende durch einen oder drei Punkte kommt, ist dem Coach relativ egal. Er wünscht sich, dass die Spieler aktiv verteidigen, mutig Chancen nach vorne herausspielen und diese natürlich auch nutzen. Zudem warnt Schuster seine Akteure. Die Königsblauen seien eigentlich ein Team für die Top 4 der Liga, sagte er: "Sie haben einen komischen Start hingelegt, aber gegen Gladbach wieder so gespielt, wie man sie kennt."

Keine Nachverpflichtungen geplant

Entlastung für den verletzungsgeschwächten Kader ist nicht in Sicht. Denn Nachverpflichtungen von vertragsfreien Profis schließt Reuter aus. " Es hat uns sehr hart erwischt." Doch der Manager stellt klar, dass Spieler ohne Wettkampfpraxis das entsprechende Training und auch Zeit brauchen, um Leistung zu bringen. Deshalb "lösen wir das intern." Jetzt sind die nicht mehr so gefragten Routiniers wie Markus Feulner und Halil Altintop wieder gefragt.