FC Augsburg will punkten Freiburg soll nicht als Sieger vom Platz gehen

Der FC Augsburg will am achten Spieltag den heimstarken SC Freiburg knacken: Wir "wollen dort Punkte mitnehmen", kündigte Trainer Dirk Schuster vor dem Duell mit der Mannschaft von Christian Streich an.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Schalke 04 war Schuster zufrieden mit der Leistung seiner Akteure: "Wir haben nach dem 0:1-Rückstand Moral gezeigt und sind gut zurückgekommen", lobte der 48-Jährige. Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) will er gegen den Tabellennachbarn gleich nachlegen und dafür "die beste, erfolgsversprechendste Elf" auf den Platz schicken.

Schmid zurück beim FC

In dieser Startelf soll auf jeden Fall Jonathan Schmid bein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub stehen: "Es ist ein besonderes Spiel für mich, weil ich sieben Jahre (2008 - 2015) beim SC Freiburg war. Ich freue mich sehr darauf" Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte will sich der 26-Jährige in starker Form präsentieren: "Ich bin bei 100 Prozent."

Schmid kennt allerdings die Stimmung im Breisgau und weiß, dass die Freiburger auch aus der starken Fan-Unterstützung ihre Heimstärke ziehen: "Es wird schwer für uns." Einen Tipp für die Taktik hat er sich aber schon zurechtgelegt. "Wir müssen sehr viel laufen, kämpfen und hellwach sein bei den Standards. In diesen Dingen ist Freiburg richtig gut!"

Schuster will die Heimserie beenden

FCA-Coach Schuster schaute sich zur Vorbereitung das Heimspiel der Schwarzwälder gegen Frankfurt an - und war "beeindruckt". Seine Analyse fiel trotzdem positiv für die Chancen seines Teams aus: "Mit den Spielen, die wir bisher abgeliefert haben, sind wir dort absolut konkurrenzfähig." Allerdings hat Schuster auch die starke Bilanz auf dem Zettel: Der SC "hat zu Hause die maximale Ausbeute geholt." Die Ansage an die Spieler ist deshalb klar: Zum ersten Mal in dieser Saison sollen die Gastgeber nicht als Sieger vom Platz gehen.

Finnbogason und Verhaegh wohl wieder fit

Schuster fehlen weiter die Langzeitverletzten Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Raul Bobadilla und Marvin Friedrich. Immerhin gibt es Positives zu vermelden: "Alfred Finnbogason ist immer noch angeschlagen, wir hoffen aber, dass er bis zum nächsten Spiel wieder fit ist." Auch bei Kapitän Paul Verhaegh setzt der Coach auf eine Rückkehr bis zum Samstag.