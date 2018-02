Bundesliga Augsburg erwartet den Lieblingsgegner

Sieben Siege, ein Remis, keine Niederlage - alles klar also? Nicht für FCA-Coach Manuel Baum, der seine Mannschaft im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) trotz dieser schönen Statistik "nicht in der Favoritenrolle" sieht. Statistiken gibt es im übrigen viele. Und es gibt auch eine sehr ärgerliche für den FCA. Seit einem 2:1 gegen den 1. FC Köln am 6. Dezember 2014 gelang den Augsburgern kein Sieg mehr gegen einen Aufsteiger.

Baum lobt den Gegner

In zwölf Partien gab es sieben Niederlagen und fünf Unentschieden. Es wird also Zeit, das am 23. Spieltag zu ändern. Baum erwartet ein "sehr umkämpftes Spiel", auch wenn die heimstarken Augsburger von den auswärts noch sieglosen Stuttgartern in der Tabelle sieben Plätze und sieben Punkte trennen. Der abstiegsbedrohte VfB, der mit dem neuen Trainer Tayfun Korkut immerhin vier Punkte in zwei Spielen holte, verfüge über sehr viel Qualität. "Das Team hat unglaublich viel Erfahrung, viele deutsche Nationalspieler", warnte Baum.

Europa-League nicht das Ziel

Für den FCA geht es eine Woche nach dem 0:2 in Leipzig darum, sich mit einem Erfolg im eigenen Stadion weiterhin in der Tabelle nach oben orientieren zu können. Ein Europa-League-Platz wird von Coach Baum aber nicht als neues Saisonziel ausgerufen. "Mit 40 Punkten werden wir den Klassenerhalt feiern", sagte Baum.

Ein rasches Wiedersehen gibt es dabei mit Ex-Spieler Erik Thommy, der in der Winterpause nach Stuttgart wechselte. In den ersten beiden Spielen unter Korkut kam der Offensivspieler jeweils zum Einsatz. Auf Thommy freut sich auch FCA-Profi Philipp Max, auch wenn es für die 90 Minuten am Sonntagnachmittag eine klare Ansage des Verteidigers gab: "Wenn es um Punkte geht, gibt es keine Freunde mehr."

Gomez fit - Finnbogason nicht

Gäste-Coach Korkut kann auf Nationalstürmer Mario Gomez setzen, der einen grippalen Infekt rechtzeitig überwunden hat. Seine Spieler müssten sich vor allem gegen die mannschaftliche Geschlossenheit des FCA zur Wehr setzen, forderte Korkut am Freitag: "Einsatz und Bereitschaft sind gerade in diesem Spiel null verhandelbar."

Der FCA muss dagegen weiterhin ohne Torjäger Alfred Finnbogason auskommen. Baum sprach am Freitag immerhin von einer "deutlichen Verbesserung" der Wadenverletzung bei dem erfolgreichsten Torschützen des FCA (elf Saisontreffer). Es sei aber noch nicht abzusehen, wann der Angreifer aus Island wieder auf dem Platz stehen werde. Auch der am Knie verletzte Jeffrey Gouweleeuw fällt auch weiter aus. Der junge Österreicher Kevin Danso könnte den Holländer in der Abwehr ersetzen. "Wenn ich spiele, werde ich alles geben, um gegen Mario Gomez zu bestehen", kündigte der 19-jährige Innenverteidiger an.

