FC Augsburg Schwaben zu Gast bei "Angstgegner" Mainz

"Auf Statistiken aus der Vergangenheit gebe ich nicht viel", sagte Trainer Manuel Baum vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/ "Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) beim 1. FSV Mainz 05. Die Rheinhessen sind gegen Augsburg seit sieben Partien ungeschlagen, außerdem sind die 05er seit vier Heimspielen unbesiegt. "In der Historie haben wir in Mainz noch nicht so viel holen können. Das wollen wir am Samstag ändern", sagte Flügelspieler Erik Thommy. Man könne mit breiter Brust auftreten.

Kann der FCA auch: Denn der Tabellenachte präsentiert sich in dieser Saison treffsicherer als in vergangenen Spielzeiten. 18 Tore nach 13 Partien - so gut waren die Schwaben noch nie. "Das Selbstbewusstsein für die Offensive hängt auch irgendwo mit der Stabilität in der Defensive zusammen", so Baum. Die Effektivität habe sich aber noch nicht wirklich verbessert, betonte der Fußballlehrer. "Wenn ich das Verhältnis zwischen Großchancen und Toren sehe, stehen wir in dieser Tabelle relativ weit hinten."

Rani Khedira droht auszufallen

Voraussichtlich muss Baum auf Rani Khedira verzichten. "Er konnte die Woche noch nicht auf dem Platz trainieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass er uns gegen Mainz zu Verfügung stehen wird", sagte der Coach. Für den 23-jährigen Khedira könnte Ja-Cheol Koo gegen seinen ehemaligen Verein im zentralen Mittelfeld auflaufen. "Wir haben zwei, drei Varianten im Kopf, uns aber noch nicht entschieden, wie wir es machen", sagte Baum. "Es gibt mehrere Lösungsansätze."