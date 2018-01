FC Augsburg Shooting-Star Philipp Max fiebert Rückrunde entgegen

Das Training musste der Linksverteidiger am Donnerstag sausen lassen, denn eine fiebrige Infektion verhinderte weitere Fitnessmaßnahmen. Macht nichts, sagt Max nach dieser Vorrunde kann mich nichts erschüttern: "Wir haben 24 gute Punkte geholt aber es hätten vielleicht auch ein, zwei Punkte mehr sein können. Wenn ich die ganze Hinrunde betrachte, haben wir richtig gute Spiele gemacht."

Philipp Max ist Deutschlands bester Linksverteidiger, zumindest laut einer aktuellen Rangliste des Fachmagazins Kicker. Manche sehen ihn sogar schon auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Russland. Die Stärke des Defensivmannes liegt in der Offensive. Ein Tor hat er schon selbst geschossen, außerdem zehn Vorlagen gegeben. "Dass es so viele sind, ist was Besonderes natürlich", so Max.

Baum will nicht überdosieren

FCA-Trainer Manuel Baum hat das Training im Südwesten der Urlaubsinsel wohl dosiert. Die Mannschaft soll nach historisch kurzer Winterpause nicht ausgepowert in die Rückrunde starten. "Wir wollen nicht über das Ziel hinausschießen und gegen den Hamburger SV müde sein", so Baum und lobte die Einsatzfreude des 35 Mann starken Kaders. "Wie die Mannschaft die Einheiten angeht, das beeindruckt mich. Sie gibt richtig Gas." Für Rani Khedira sind die T-Shirt-Temperaturen genau das Richtige. "Kann im T-Shirt trainieren, das ist ganz angenehm", erklärt Khedira, der den Schwerpunkt darin sieht, "die taktischen Dinge in der Feinarbeit" noch einmal durchzugehen.

Guter Start gegen den HSV

Das Nahziel für Khedira, Max und Co ist klar definiert. Sie sollen die gute Form aus dem Dezember ins erste Heimspiel des neuen Jahres hinüberbringen, um den Platz im Mittelfeld zu festigen. Schließlich geht es in neun Tagen gegen den HSV: "Wenn du da schon das Spiel gewinnst, bist du schon richtig weit entfernt, und das ist natürlich das große Ziel. Den Anspruch haben wir alle an uns."

Bis dahin könnte auch Torjäger Alfred Finnbogason seine Problem an der linken Achillessehne überwunden haben. Der 28-Jährige hatte sich die Blessur im letzten Vorrundenspiel gegen den SC Freiburg zugezogen, als er einen Dreierpack erzielte. Außenverteidiger Konstantinos Stafylidis hatte am Donnerstag Sorgen mit seinem linken Knöchel, konnte die Einheit auf dem Rasen aber wieder fortsetzen.