FC Augsburg beendet Trainingslager Bobadilla-Rückkehr macht Mut

Der neue Cheftrainer Manuel Baum konnte in Marbella zehn Tage intensiv mit der Mannschaft arbeiten. Bis zum Wiederbeginn der Bundesliga in einer Woche gegen 1899 Hoffenheim sieht der 37-Jährige aber trotz Bobadillas Comeback weiterhin Verbesserungsbedarf in der Offensive: "Wo wir ein Entwicklungsfeld haben, ist die Chancenverwertung", sagte Baum.

Sorgen im Angriff bleiben

Mittelfeldspieler Markus Feulner im Trainingslager auf Marbella.

In den bisherigen 16 Saisonspielen erzielte der Tabellenzwölfte nur 13 Tore. Alle vor den Schwaben platzierten Mannschaften weisen 20 und mehr Treffer auf. Wegen diverser Verletzungen kam auch Bobadilla in der ersten Saisonhälfte auf lediglich fünf Einsätze in der Bundesliga (1 Tor). Torjäger Alfred Finnbogason (6 Spiele/1 Tor) und der Brasilianer Caiuby (2/0) fallen auch im neuen Jahr vorerst weiterhin verletzt aus. Darum ist es um so wichtiger, den bulligen Angreifer Bobadilla schnellstmöglich "so fit zu kriegen, dass er 90 Minuten durchsteht", wie Baum erklärte.

Bobadilla als Hoffnungsträger

Gegen Hannover kam Bobadilla in der zweiten Hälfte zum Einsatz, um sich weitere Wettkampfhärte zu erarbeiten. "Es sieht gut aus, ich fühle mich gut", sagte Bobadilla in Marbella. Er geht davon aus, gegen Hoffenheim wieder dabei zu sein - zumindest als Teilzeitkraft. "Erstes Ziel ist es, die Klasse zu halten", sagte der paraguayische Nationalspieler. Den FCA sieht er unter dem neuen Trainer auf einem guten Weg. "Er ist gut, intelligent und macht viel Taktik." Zu seinen persönlichen Zielen sagte der Offensivmann: "Wichtig ist, dass ich jetzt fit bleibe und Einsätze habe. Die Tore kommen dann von alleine."