Augsburg punktet Nullnummer in Leverkusen

Mit einer straken Parade in der Nachspielzeit rettete Torhüter Marvin Hitz das 0:0 seines FC Augsburg bei Bayer Leverkusen. Glück hatten die Schwaben, dass die Gastgeber außerdem einen Elfmeter verschossen.

"Wir wollen das Spiel gegen Bayer auch für Dominik Kohr gut bestreiten", sagte Trainer Dirk Schuster, der gespürt hat, dass das schwere Foul an seinem Mittelfeldspieler die Mannschaft immer noch beschäftigte. Dominik Kohr verfolgte die Partie zuhause am Fernseher, für ihn spielte Neuzugang Gojko Kacar.

Defensiv kompakt und sicher

Zehn stürmische Minuten mussten seine Mannschaftkollegen überstehen, danach war der Leverkusener Angriffswirbel erst einmal beendet. Zwar taten die Schwaben nicht viel für das Spiel, doch mit einer sicheren und kompakt stehenden Abwehr unterbanden sie die Angriffsbemühungen der Leverkusener. Die einzige dicke Chance für die Gastgeber vergab Charles Aránguiz in der 44. Minute, als er nach einem Anspiel von Kevin Volland frei vor dem Augsburger Tor den Schuss über das Tor setzte.

Elfmeter verschossen

"Bayer ist eindeutig Favorit", hatte Dirk Schuster vor der Partie erklärt, doch den sonst so spielstarken Leverkusenern fiel gegen den defensivstarken FCA auchind er zweiten Halbzeit nichts ein. Erst ein Foulelfmeter Mitte der zweiten Hälfte bescherte den Gastgebern die große Chance auf die Führung. Nach einem Foul an Volland setzt Charles Aránguiz den Strafstoß allerdings rechts am Tor vorbei.

Kurz vor Schluss verstärkte Leverkusen noch einmal die Offensivbemühungen. In der Nachspielzeit rettete Marvin Hitz gegen Stefan Kießling und hielt damit den Punkt für seine Augsburger fest. Insgesamt sind es jetzt vier Punkte mit den der FCA in der Tabelle auf Rang 14 bleibt.