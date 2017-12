FC Augsburg Kein Gedanke an Europa

In Augsburg kennen sie die Diskussion schon: Kaum in der oberen Tabellenhälfte, kommt die Frage nach Europa auf. Trainer Manuel Baum will davon nichts wissen. Wichtig sei nur das Heimspiel gegen Hertha BSC.

2015 war's, als sich der FCA völlig überraschend für die Europa League qualifizierte. Dass aktuell mit Tabellenplatz sieben Erinnerungen an die damalige Highlightsaison wach werden, ist verständlich. Trainer Manuel Baum würde den Ball allerdings gerne ganz flach halten: "Die Europa League spielt bei uns im Kopf gar keine Rolle", sagte er vor dem Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Hertha BSC, in dem bei einem weiteren Dreier sogar eine noch bessere Platzierung möglich ist.

Nur Erik Thommy fehlt - Framberger vor Comeback

Rechnerisch könnten die Schwaben bis auf Platz vier und damit in die Champions-League-Zone vorrücken. Dabei war das Team vor der Saison als Abstiegskandidat gehandelt worden. "Wir denken wirklich von Spiel zu Spiel und wollen möglichst viele Punkte sammeln", sagt der Coach, der gegen Berlin seine Bestbesetzung aufbieten kann. Bis auf Flügelspieler Erik Thommy seien alle Profis einsatzbereit, sagte Baum.

Raphael Framberger steht nach schweren Knieproblemen und einer dreimonatigen Zwangspause vor dem Comeback und soll auf der rechten Abwehrseite beginnen, kündigte Baum an. Vorne war zuletzt auf die beiden Torschützen vom Dienst, Alfred Finnbogason und Michael Gregoritsch, Verlass.

Hertha: Ab sofort volle Konzentration auf die Liga

Blick nach vorn: Hertha-Trainer Pal Dardai

Bei der Hertha ist die enttäuschende Europa-League-Gruppenphase, wo das Team in Gruppe J nur Gruppenletzter wurde, abgehakt. Trainer Pal Dardai konzentriert sich ab sofort voll auf die Liga. Und da werden zwei Profis wohl zunächst nicht in der Startelf stehen, über die am Donnerstag noch alle sprachen: Jürgen Klinsmanns Filius Jonathan und Trainersohn Palko Dardai. Klinsmann hatte beim 1:1 gegen Östersunds FK einen Elfmeter abgewehrt, Dardai junior strahlte Torgefahr aus und traf einmal die Latte. "Ich will keine Riesensache daraus machen. Es ist wunderbar. Aber es ist seine Aufgabe, dass er das Abitur schafft in diesem Jahr und sich weiterentwickelt."