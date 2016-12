Augsburg trifft Dortmund Baum muss nächste Aufgabe lösen

Den Fokus will der 37-Jährige vor dem Duell mit dem BVB aber nicht auf den möglichen Posten legen: "Ich beschäftige mich nur mit dem BVB. Danach schauen wir, was passiert", so Baum. für ihn seien die letzten Tage sehr "intensiv" gewesen. "Ich habe nicht viel geschlafen", gibt der Übergangschef der Schwaben zu.

Nach dem erfolgreichen Einstand mit dem 1:0-Heimerfolg bleibt kaum Zeit bis zum Anpfiff am Dienstag (Anstoß 20.00 Uhr). Denn der Gegner ist ein harter Brocken. Baum weiß, dass es für Gästeteams im Dortmunder Stadion extrem schwierig ist. Seit 28 Heimspielen ist das Team von Thomas Tuchel in der Bundesliga ungeschlagen. "Der BVB hat eine wahnsinnige Heimserie", sagte der zunächst für zwei Spiele zum Trainer der Profis ernannte Nachwuchschef der Schwaben.

"Riesenherausforderung" - Aubameyang stoppen

Auch Torwart Marwin Hitz ist sich der "riesigen Aufgabe" bewusst, die den FCA in Dortmund erwartet. Nach dem Dreier vom Wochenende können die Fuggerstädter immerhin entspannter in das letzte Spiel vor der Winterpause gehen. "Es war wichtig, dass wir gegen Gladbach drei Punkte eingefahren haben. Das nimmt schon ein bisschen Druck weg", sagte Abwehrchef Martin Hinteregger. Für die Augsburger Defensive stelle der finale Akt 2016 eine "Riesenherausforderung" dar. Die Abwehr um den Österreicher muss versuchen, insbesondere Pierre-Emerick Aubameyang in Schach zu halten. Der Stürmer aus Gabun führt mit 16 Treffern die Torschützenliste an. Sein Taktikvorschlag: "Wir müssen Aubameyang im gemeinsamen Verbund stoppen".

Max beim FCA fraglich, Reus fehlt dem BVB

Personell muss der FCA wohl Philipp Max in der Startelf ersetzen. Der Außenverteidiger hatte gegen Mönchengladbach eine Muskelblessur erlitten. Der zweikampfstarke Dominik Kohr steht nach einer Gelb-Rot-Sperre dagegen wieder zur Verfügung. Er könnte wieder auf seiner angestammten Position im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Der BVB muss dagegen in der Offensive ohne Marco Reus auskommen (Gelb-Rot-Sperre). Das schwächt das Team von Trainer Thomas Tuchel zwar, dennoch glaubt FCA-Mittelfeldchef Daniel Baier: "Dann kommt beim BVB die eine oder andere Granate rein."