FCA in Darmstadt Augsburg setzt vor Schlüsselduell auf Kontinuität

Gleich zwei Spieler behält der FC Augsburg in seinem Kader: Die jungen Philipp Max (jetzt bis 2020) und Konstantinos Stafylidis (bis 2019) verlängern ihren Vertrag per Option jeweils um ein Jahr. Eigentlich sind die beiden Linksverteidiger Konkurrenten auf ihrer Position. In den vergangenen Wochen liefen sie allerdings mehrmals zusammen auf der linken Seite auf. So könnte es auch wieder beim Schlüsselduell in Darmstadt am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) aussehen. Denn der FC Augsburg hat nach wie vor mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen.

Zahlreiche Verletzungen

Daniel Baiers (l.) Einsatz ist gegen Darmstadt fraglich.

Sowohl der Einsatz von Mittelfeldlenker Daniel Baier (Achillessehne) als auch der von Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw (Rücken) und Offensivspieler Jonathan Schmid (muskuläre Probleme) ist in Darmstadt äußerst fraglich. Dazu fehlen Augsburg langfristig die Stürmer Alfred Finnbogason und Caiuby sowie Mittelfeldspieler Jan Moravek. Immerhin Publikumsliebling Raul Bobadilla, der ansgeschlagen ist, steht wohl zur Verfügung.

Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf

"Es wird schwierig", sagte FCA-Trainer Manuel Baum aufgrund der angespannten Personallage. Kapitän Paul Verhaegh warnte davor, sich im Abstiegskampf vor dem Darmstadt-Duell bereits in Sicherheit zu wähnen. "Wir wissen, in welche Situation wir geraten, wenn wir verlieren und die Konkurrenten punkten", sagte der Niederländer. Stafylidis sprach von einem "Sechs-Punkte-Spiel". Die Schwaben liegen derzeit auf Rang 13 und haben fünf Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Verhaegh forderte deshalb eine "deutlich andere Leistung als in den letzten beiden Spielen". Diese hatte der FCA mit 1:3 gegen Leverkusen und 0:2 in Mainz verloren.

Darmstadt dagegen zeigte sich unter dem neuen Trainer Torsten Frings zuletzt verbessert und besiegte zu Hause sogar Borussia Dortmund mit 2:1. Alle 12 Zähler erkämpfte der Tabellenletzte bis jetzt am heimischen Böllenfalltor.

Bruderduell Altintop

Zuletzt trafen Hamit (l.) und Halil im Dress von Bayern und Schalke aufeinander.

Dort kommt es übrigens auch zu einem Zwillingstreffen: Hamit Altintop (34), Neuzugang bei Darmstadt, trifft auf Bruder Halil (34), seit 2013 in Augsburg. "In der aktuellen Situation ist das Bruderduell eine Nebensache. Aber natürlich freue ich mich auf das Wiedersehen", sagte der ältere Hamit Altintop und fügte schmunzelnd an: "Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel gemeinsam essen können - und ich dann das breitere Grinsen im Gesicht habe." Die Schwaben hoffen definitiv auf etwas anderes.