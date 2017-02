2:1 für den FCA Schwaben verabschieden sich vom Abstiegskampf

Bei den Augsburgern hatte Trainer Manuel Baum munter durchgewechselt, er brachte gleich fünf Neue für die Startelf. Konstantinos Stafylidis, Gojko Kacar, Jan Moravek, Halil Altintop und Dong-Won Ji durften für die Abwehrspieler Philipp Max und Christoph Janker, die Mittelfeldspieler Daniel Baier, Georg Teigl und Takashi Usami ran.

Langweile-Halbzeit beider Mannschaften

Die Schwaben überließen den Hausherren in den Anfangsminuten das Spiel. Die Augsburger Spieler warteten an der Mittellinie und machten dort die Räume eng. Diese Taktik verhinderte die Entstehung eines fußballerischen Leckerbissens. In der Anfangsviertelstunde gab es keinen einzigen erwähnenswerten Abschluss auf eines der beiden Tore. Im Anschluss versuchten die Hausherren etwas Offensive mit einer Flanke und einem Konter (17. und 19.), die allerdings entweder mit links zu klären waren oder im Nirgendwo endeten.

"Wir haben es in der ersten Halbzeit geschafft, richtig gut zu verteidigen. Uns war bewusst, dass es ein schweres Spiel werden wird." FCA-Trainer Manuel Baum

Lange dominierten Fehlpässe das Spiel der Lilien. Immerhin zeigte der Darmstädter Altintop in der 26. Minute einen guten Diagonalpass auf Fabian Holland, der auf Marcel Heller durchsteckte. Aber Moravek verteidigte stark. Die Zweikampfbilanz der Schwaben in der Defensive war positiv, aber nach vorne ging überhaupt nichts zusammen. Einzig erwähnenswert: Raul Bobadilla und Halil Altintop spielten in der 32. Minute mit einem Doppelpass die komplette Lilien-Abwehr aus. Dann war aber deren Torhüter Michael Esser einen Schritt eher am Ball als der Augsburger Stürmer.

Hallo-Wach-Effekt kurz nach der Halbzeitpause

Die zweite Hälfte begann mit dem ersten Torschuss der Lilien, der auch noch von Erfolg gekrönt war. Marcel Heller traf in der 47. Minute zum 1:0. Und kaum waren die Lilien zum Leben erwacht, beendeten auch die Schwaben ihre Tiefschlafphase. Nach 54 Minuten glich Paul Verhaeg per Elfmetertreffer aus. Auf einmal war es ein Spiel, in dem beide Mannschaften Offensivgeist zeigten und auf Sieg spielten.

"Die Mannschaft hat einen super Charakter, sie steckt nie auf und versucht nachzulegen." Augsburgs Coach Manuel Baum

Nach rund einer Stunde brachte Hamit Altintop den Ball gleich zweimal lang in den Sechzehner. In beiden Fällen konnte Augsburg aber klären. Und auch die Schwaben hatten noch hochkarätige Chancen: Per Kopfballablage bekam der eingewechselte Augsburger Moritz Leitner den Ball am Elferpunkt. Dort wurde er von Jérôme Gondorf behindert. Drees sagte weiterspielen - allerdings etwas umstritten. Und als die Gastgeber alles nochmals nach vorne warfen, gelang dem FC Augsburg durch Raul Bobadilla der Siegtreffer. Augsburg hat sich damit wieder viel Luft nach Unten verschafft und die Lilien in Richtung zweite Liga geschossen.

Bruderduell Altintop

Seit einem halben Jahr hatten sich die Zwillingsbrüder Hamit und Halil Altintop nicht mehr gesehen, jetzt begrüßten sie sich auf dem Spielfeld. Ihr letztes Duell ist sogar noch deutlich länger her, es stieg noch in der türkischen Süperlig: Beim 0:0 im Dezember 2012 lief Hamit noch für Galatasaray und Halil für Trabzonspor auf. Und trotz der Niederlage für Darmstadt wollen die beiden sich nach dem Spiel auch noch zu einem Abendessen treffen.

SV Darmstadt 98 - FC Augsburg 1:2 (0:0)

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Milosevic, Sulu, Holland - Hamit Altintop, Gondorf - Sam (46. Boyd), Rosenthal (35. Sirigu), Heller - Colak (76. Schipplock). - Trainer: Frings

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Kacar, Hinteregger, Stafylidis - Moravek (77. Leitner), Kohr - Koo (90.+3 Framberger), Halil Altintop, Ji - Bobadilla (89. Günther-Schmidt). - Trainer: Baum

Tore: 1:0 Heller (47.), 1:1 Verhaegh (55., Foulelfmeter), 1:2 Bobadilla (85.)

Gelbe Karten: Heller (2) -

Schiedsrichter: Jochen Drees (Münster-Sarmsheim)

Zuschauer: 16.200