Bundesliga Augsburg schafft Punktgewinn in Dortmund

Die Südtribüne in Dortmund blieb teilweise leer, statt 81.360 Fans wie sonst bei jedem Heimspiel kamen nur 54.300 Zuschauer am Montagabend ins Stadion: Die BVB-Fans boykottierten den ungeliebten Spieltermin. Unbeeindruckt davon waren die Gäste aus Augsburg. Nach Problemen in der Anfangsphase und der Borussia-Führung durch Marco Reus (16.) zeigten sie eine starke zweite Halbzeit und kamen durch Verteidiger Kevin Danso (73.) zum verdienten 1:1-Unentschieden.

Dortmund startet stark

Anfangs noch zu passiv und nur hinten drin, gerieten die Augsburger schnell in Rückstand: Reus lupfte den Ball aus halbrechter Position ins Tor. Variabel und mit Zug zum Tor zeigte sich der BVB zu Beginn, aber Augsburg fand zunehmend besser ins Spiel. Kurz vor der Halbzit hätte Jonathan Schmid (43.) per Freistoß fast den Ausgleich erzielt, aber Torwart Roman Bürki parierte stark.

Danso zum Ausgleich

In der zweiten Halbzeit machten die Augsburger dann direkt mehr Tempo. Wieder Schmid (56.) setzte den Ball per Kopf nur Zentimeter neben das Tor, auch Caibys Schuss etwas später (71.) verfehlte knapp. Dann brachte eine Ecke den fälligen Treffer: Danso kam völlig frei zum Kopfball. Den ersten Ball konnte Bürki noch abwehren, im Nachschuss verwandelte der Augsburger. 1:1!

In der Schlussphase verteidigten die Augsburger dann die Führung über die Zeit. Caiuby holte sich seine fünfte Gelbe Karte ab und fehlt damit beim nächsten Spiel gegen Hoffenheim. Mit dem Punktgewinn liegt der FC Augsburg auf Rang acht (32), Dortmund ist Zweiter (41), 19 Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 1:1 (1:0)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl, Castro (62. Dahoud) - Reus (77. Pulisic), Mario Götze, Schürrle - Batshuayi. - Trainer: Stöger

Augsburg: Hitz - Framberger (56. Heller), Danso, Khedira, Hinteregger, Max - Moravek (77. Shawn Parker), Koo - Schmid, Caiuby (90.+2 Kacar) - Gregoritsch. - Trainer: Baum

Tore: 1:0 Reus (16.), 1:1 Danso (73.)

Gelbe Karten: - Moravek (3), Shawn Parker, Caiuby (5)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 54.300