FC Augsburg Schmid voller Einsatz als Bobadilla-Nachfolger

Schon rein optisch liegen beide dicht beieinander - Angreifer Raúl Bobadilla und Jonathan Schmid - genannt Johnny - sind großflächig tätowiert. Und beide zählen zu den Muskelpaketen der Fußball-Bundesliga.

Nach dem kurzfristigen Abgang von Kumpel Bobadilla zu Borussia Mönchengladbach ist Schmid zwar traurig. "Mit Raul hab ich gute Erfahrungen. Es ist sehr schade, dass er gegangen ist." Doch der Abgang ist auch eine Chance für den Elsässer. Denn jetzt ist der Augsburger Offensivmann auf dem rechten Flügel erst einmal gesetzt. Nach schweren Monaten unter dem Ex-Trainer Dirk Schuster. "Ich sollte nur außen stehen und konnte nicht nach innen gehen", fast der 27-Jährige die Situation zusammen. "Aber jetzt sind wir einfach flexibel."

Restart in Augsburg

Erst nach dem Wechsel von Schuster zu Manuel Baum, fand der Powermann wieder den Powerknopf. Allerdings auch das nur mit Verzögerung. "Der Pfeil beim Johnny zeigt deutlich in die Richtung, wo er schon einmal war in Freiburg. In den Zeiten, wo man ein super Bild von ihm hatte." Baum ist "überzeugt, dass man da noch was draufsetzen könnte." In Freiburg schaffte Schmid den Durchbruch als Jugendlicher und schoss sich mit spektakulären Dribblings nach Hoffenheim, wo die Karriere dann stagnierte. Beim FCA soll es jetzt den Neustart geben. Mit der Rückennummer 17, die Schmid auch im Breisgau trug und die jetzt in Augsburg frei wurde. "Jetzt wollte ich einfach die 17 haben", sagt Schmid. Tätowiert hat er sie nicht, doch sie gibt ihm wohl ein gutes Gefühl.