FC Augsburg Alarmstimmung nach Bayern-Watschn

"So darf man nicht untergehen", motzte Augsburgs Kapitän Paul Verhaegh nach dem bemitleidenswerten Auftritt beim überragenden Münchner Branchenprimus. "Wir haben uns hängen lassen, wie es noch nie passiert ist, seit ich beim FC Augsburg bin", stöhnte Schlussmann Marwin Hitz. Seit fast vier Jahren schon hütet der Schweizer das Augsburger Tor. Konzept- und mutlos irrten seine Vorderleute über den Rasen. "Wir haben sechs Tore gekriegt und hätten nochmal fünf, sechs kriegen können", meinte Hitz, nachdem der FCA aus den letzten sieben Spielen nur fünf Punkte holen konnte.

Verhaegh fordert "ein anderes Gesicht"

FCA-Coach Manuel Baum

"Wir haben uns gleich nach dem Spiel zusammengesetzt und das Ganze thematisiert", beschrieb der besonnene Trainer Manuel Baum die erste Soforthilfemaßnahme nach der bajuwarischen Fußball-Lehrstunde. "Wir wussten, dass es gegen die Bayern schwierig wird. Aber auch eine Niederlage gegen die Bayern wird uns definitiv nicht aus der Bahn werfen." Mit "geballter Kraft" soll Baums Mannschaft das kommende Heimspiel im nächsten bayerischen Derby am Mittwochabend gegen den FC Ingolstadt angehen.

"Wir haben jetzt noch acht Endspiele. Wir müssen gleich einen Strich darunter machen und uns aufrichten. Wir sollten in den letzten acht Spielen ein anderes Gesicht zeigen." FCA-Kapitän Paul Verhaegh

Ob jedoch ein abrupter Leistungsumschwung so ohne Weiteres möglich ist, erscheint fraglich. Längst spricht der Trend gegen den FCA und seinen Coach, der im Dezember Dirk Schuster abgelöst hatte. Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen und magere fünf Pünktchen lautet die deprimierende Bilanz. Zudem ist die einst sichere Abwehr - unter Ex-Coach Markus Weinzierl ein Markenzeichen - zur Schießbude verkommen. In 2017 kassierte der FCA bereits 23 Gegentreffer - so viele wie kein anderes Team der Liga.

Umfangreiche Erfahrung im Abstiegskampf

Sechs Gegentore in München

Von Panik ist beim FC Augsburg jedoch keine Spur. "Wir wissen, wer wir sind und wenn's am Schluss die Relegation ist, dann müssen wir in die Relegation. Wir müssen um jeden Punkt kämpfen", wies Hitz auf die Identität der Fuggerstädter als Überlebenskämpfer im deutschen Oberhaus hin. "Wir sind in der Lage sowas wegzustecken. Wir haben öfter Phasen gehabt, wo es nicht lief, wo wir dann auf einmal ein deutlich besseres Spiel gemacht haben", stellt Verhaegh klar.

Orientierung am HSV

Ausgerechnet am aufstrebenden Hamburger SV wollen sie sich orientieren. "Wir können uns ein gutes Beispiel an Hamburg nehmen, die haben sogar acht gekriegt", erinnerte Hitz an das desaströse Gastspiel der Hanseaten in München, nachdem sie sich auf beachtliche Weise aber wieder aufrappelten. "Die haben danach die Augen geöffnet und die nötigen Punkte geholt. Das müssen wir jetzt auch machen."