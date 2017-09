Platz fünf und Europa im Blick Der FC Augsburg gewinnt bei Eintracht Frankfurt

"Ich habe in Frankfurt meine Karriere begonnen, habe dort viel gelernt, bin gut behandelt worden und komme immer wieder gerne zurück", hatte Marcel Heller vor dem Spiel gesagt. Der Flügelstürmer der Augsburger, der vor der Saison von Darmstadt zu den Schwaben gekommen war, trug von 2007 bis 2011 das Eintracht-Trikot.

Und wie so oft im Fußball sollte er beim Wiedersehen mit dem Ex-Klub in eine durchaus entscheidende Rolle schlüpfen. 20 Minuten waren gespielt, da wurde er in der Nähe der rechten Eckfahne von Frankfurts Simon Fallette zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß zirkelte Philipp Max Richtung Eintracht-Fünfmeterraum. Der Ball segelte an allen Frankfurter und Augsburger spielen vorbei und schlug flach im langen Eck ein.

Augsburg aggressiver in den Zweikämpfen

Augsburg führte nach einer munteren Anfangsphase 1:0. Bis dahin hatten sich beide Teams einen munteren Schlagabtausch geliefert. Ohne hochkarätige Chancen zwar, aber mit viel Drang nach vorne und dem deutlichen Willen, drei Punkte mitzunehmen. Die Führung sorgte für einen ordentlichen Zusatzschwung beim FCA: Die Fuggerstädter aggressiver und mit mehr gewonnene Zweikämpfen, Frankfurt dagegen in Sachen Ballbesitz klar vorne.

Nur: Die Hessen nutzen ihre höheren Ballanteile kaum aus. Erst nach dem Seitenwechsel drängte die Eintracht etwas energischer aufs FCA-Tor. Frankfurts Trainer Niko Kovac stellte sein Team etwas mutiger ein, Offensivmann Rebic kam für Innenverteidiger Salcedo, wenig später folgte Stürmer Jovic für Mittelfeldmann Gacinovic.

Die Maßnahmen zeigten Wirkung - öffneten aber auch neue Konterchancen für die Augsburger. Die größte Chance auf das 2:0 hatte Ja-Cheol Koo nach 67 Minuten. Alfred Finnbogason tankte sich auf der rechten Seite durch und legte quer auf den Südkoreaner, dessen Direktabnahme verfehlte das Tor aber knapp.

Caiuby trifft zum 2:0 und passt hinten nicht auf

Für die Vornetscheidung sorgte dann der unmittelbar nach der Koo-Chance eingewechselte Caiuby. Gut 25 Meter vor dem Frankfurter Tor bekamm der Brasilianer den Ball von Finnbogason. Caiuby überlegte nicht lange und schickte den Ball per Innenrist aus halblinker Position einfach mal Richtung Frankfurter Tor. Über Kepper Hradecky hinweg segelte der Schuss an die Unterkante der Latte und von dort ins Netz - die Vorentscheidung nach 77 Spielminuten?

Noch nicht. Denn auch auf Frankfurter Seite traf ein "Joker" - weil Caiuby nach seinem Treffer hinten nicht konzentriert war: Sein Gegenspieler Luka Jovic nickte eine Ecke zum 1:2-Anschlusstreffer ein (79.). Frankfurt startete jetzt seine Schlussoffensive, die Augsburger Abwehr kam doch ein ums andere Mal ins Schwimmen. Doch sie hielt. Der FCA entführt mit etwas Glück am Ende drei Punkte aus Frankfurt und steht zumindest für eine Nacht auf Tabellenplatz fünf. Allerdings können 1899 Hoffenheim und RB Leipzig in den Sonntagsspielen noch am FCA vorbeiziehen.