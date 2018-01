Transfermarkt Stafylidis und Thommy verlassen FC Augsburg

Linksverteidiger Stafylidis wechselt auf Leihbasis in die Premier League zu Stoke City, Erik Thommy geht zum VfB Stuttgart. Nach den Leih-Transfers von Tim Rieder (Slask Breslau), Georg Teigl (Eintracht Braunschweig) und Jan-Ingwer Callsen-Bracker (1. FC Kaiserslautern) verlassen den FC Augsburg bereits Spieler vier und fünf in diesem Winter.

Stafylidis nur noch zweite Wahl

Stafylidis, ein Leistungsträger der vergangenen Saison, war nach Wechselgerüchten im Sommer und einem geplatzten Transfer zum HSV in dieser Saison fast nicht mehr zum Einsatz gekommen. Der 24 Jahre alte Grieche kam in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen und verlor seinen Startplatz an den stark spielenden Philipp Max. Jetzt ist er Teamkollege des früheren Bayern-Spielers Xherdan Shaqiri, des ehemaligen Schalkers Eric Maxim Choupo-Moting und des Ex-Kölners Kevin Wimmer.

Thommy nach Stuttgart

Thommy war mit seiner Situation in Augsburg nicht mehr zufrieden. "Ich habe dem FCA mitgeteilt, dass ich meinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Nun hat sich die Möglichkeit eines sofortigen Wechsels ergeben, so dass ich mich zum frühzeitigen Abschied entschieden habe", erklärte er. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2020. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Die Wintertransfers der bayerischen Klubs FC Bayern Zugänge: Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim)

Abgänge: --

Trainer: Jupp Heynckes (wie bisher) FC Augsburg Zugänge: --

Abgänge: Konstantinos Stafylidis (Stoke City/wird ausgeliehen), Erik Thommy (VfB Stuttgart), Jan-Ingwer Callsen-Bracker (1. FC Kaiserslautern/wird ausgeliehen), Georg Teigl (Eintracht Braunschweig/wird ausgeliehen), Tim Rieder (Slask Breslau/wird ausgeliehen)

Trainer: Manuel Baum (wie bisher) 1. FC Nürnberg Zugänge: Marvin Stefaniak (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg), Ulisses Garcia (SV Werder Bremen/wird ausgeliehen), Federico Palacios (RB Leipzig)

Abgänge: Rurik Gislason (SV Sandhausen), Cedric Teuchert (FC Schalke 04)

Trainer: Michael Köllner (wie bisher) FC Ingolstadt Zugänge: Patrick Ebert (vereinslos)

Abgänge: Romain Brégerie (SV Darmstadt 98/wird ausgeliehen), Antonio Colak (HNK Rijeka/wird ausgeliehen), Maurice Multhaup (1. FC Heidenheim/wird ausgeliehen)

Trainer: Stefan Leitl (wie bisher) SSV Jahn Regensburg Zugänge: Hamadi Al Ghaddioui (Sportfreunde Lotte)

Abgänge: -

Trainer: Achim Beierlorzer (wie bisher) SpVgg Greuther Fürth Zugänge: -

Abgänge: Manuel Torres (AEL Limassol)

Trainer: Damir Buric (wie bisher)

"Technisch starker Offensivspieler"

Der Wechsel zum VfB sei "eine große Herausforderung", so Thommy, der in der vergangenen Saison beim SSV Jahn Regensburg durchstartete und mit den Oberpfälzern den Zweitligaaufstieg schaffte. VfB-Sportvorstand Michael Reschke lobte den Neuzugang, der bisher zehn Bundesligaspiele absolviert hat, als "technisch starken Offensivspieler, den wir schon längere Zeit beobachten. Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns rasch die nächste Stufe in seiner Entwicklung erreichen wird und eine absolut sinnvolle Verstärkung unseres Kaders darstellt."