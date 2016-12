Der neue Augsburg-Trainer Das ist Manuel Baum

Der 37-jährige Manuel Baum ist neuer Cheftrainer des FC Augsburg. "Bis auf Weiteres", soll er die Mannschaft übernehmen, teilte der FCA per Pressemitteilung mit. Ihm zur Seite steht U19-Trainer Alexander Frankenberger. Wie lange das Duo die Geschicke des Bundesligisten lenken soll, ist unklar. Denn Bundesliga-Erfahrung fehlt beiden logischerweise - und Baum ist auch sonst nicht unumstritten.

Der gebürtige Landshuter Baum, Jugendtorwart beim TSV 1860 München, spielte von 1998 bis 2006 beim FC Ismaning, von 2006 bis 2008 beim FC Unterföhring, dann wechselte er auf die Trainerbank. Bei der Spielvereinigung Unterhaching war er ab 2011 zunächst Co-Trainer, dann als Teamchef an der Seite von Chefcoach Claus Schromm, zuletzt als alleiniger Cheftrainer. 2014 dann der Wechsel als Cheftrainer ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg.

Baum - der geeignete Krisenmanager?

Dort machte sich Baum nicht nur Freunde. In seiner Amtszeit stiegen die A-Junioren von der Bundesliga bis in die Bayernliga ab, Baum brachte sich mit häufigen Trainerwechseln in die Schusslinie. Auch Kommunikationsprobleme mit den Spielern werden ihm von seinen Kritikern nachgesagt. Dagegen spricht: In der vergangenen Saison zeigten die Augsburger Nachwuchsteams deutliche Aufwärtstrends.

"So durften wir mit der U19 und U16 die Meisterschaft feiern, aber auch unsere U17 und U15 haben die Saison als Tabellenvierter bzw. Fünfter abgeschlossen, obwohl es uns bei diesen Mannschaften vorerst hauptsächlich darum ging, die Liga zu halten. Dass die U15 dazu Deutscher-Futsal-Meister wurde, ist natürlich auch ein toller Erfolg, der vorher nicht zu erwarten war", wird Baum in einem Interview mit der FCA-Website im Juni zitiert.