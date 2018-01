FC Augsburg Die Erfolgsstory geht weiter

So lief die Hinrunde

Als Abstiegskandidat Nummer eins startete der FC Augsburg in die neue Saison, zur Winterpause träumen die Schwaben nun vom europäischen Wettbewerb: Nach dem verpatzen Start in Hamburg (0:1) schaffte der FCA ganz schnell die Wende und setzte mit Siegen gegen Leipzig (1:0) oder Wolfsburg (2:1) Ausrufezeichen. Überhaupt nur fünf Mal verließen die Augsburger in dieser Bundesliga-Saison den Platz als Verlierer und stehen vor dem Rückrundenstart auf Platz neun. Nur vier Punkte hinter einem Europa-League-Platz.

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum hat eine klare Spielidee, attackiert aus einer stabilen Verteidigung heraus mit viel Flügelspiel und schnellen Gegenangriffen. Alfred Finnbogason (elf Tore) und Michael Gregoritsch (acht Tore) bilden zusammen ein Angriffsduo, wie es der FCA auf Jahre gesucht hat. Dazu spielte Youngster Philipp Max eine hervorragende Hinrunde als Vorlagengeber auf der linken Außenbahn und weckte damit bereits das Interesse großer Klubs.

Wer kommt, wer geht? Was ist sonst noch passiert in der Winterpause?

Der FCA hat seinen großen Kader ein wenig ausgedünnt. Der Österreicher und Ersatzspieler Georg Teigl wird bis Sommer 2019 zu Zweitligist Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Abwehr-Talent Tim Rieder wechselt ebenfalls auf Leihbasis und soll beim polnischen Erstligisten Slask Breslau Spielpraxis sammeln. Dennoch hatte Trainer Manuel Baum 33 Profis beim Trainingslager in Teneriffa dabei.

Angeschlagen sind momentan zwei Leistungsträger: Linksaußen Max (grippalen Infekt) und Torjäger Finnbogason (Achillessehne) konnten nur eingeschränkt trainieren. Der Langzeitverletzte Jan-Ingwer Callsen-Bracker greift unterdessen wieder voll an - und ist für die Abwehr quasi ein Neuzugang.

Baum mit Volldampf "Richtung Klassenerhalt"

Trainer Baum hält das Tempo bei seiner Truppe hoch: "Egal, wie nah wir unserem Ziel sind - wir dürfen nicht nachlassen." Und mit Ziel meint Baum allein: den Klassenerhalt. Nur 16 Zähler fehlen den Augsburger zur magischen 40-Punkte-Grenze. "Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Spieler satt sind oder sich ausruhen", meint Baum.

Der Trainer selbst ist für viele die eigentliche Überraschung inmitten der Augsburger Erfolgsstory. Als Nobody kam er in die Liga, stand vergangene Saison schon knapp vor dem Rauswurf - und hat den FCA jetzt zu einer funktionierenden Mannschaft gemacht. "Die Geschlossenheit ist unsere Stärke", sagt er. "Jeder weiß, was der Andere macht."

Erwartungen an die Rückrunde

Wenn alles so weiterläuft wie bisher, dürften die Augsburger Verantwortlichen hochzufrieden sein - und können tatsächlich von Europa träumen. Im besten Fall gibt es eine Neuauflage der #keineSau-Kampagne, die Augsburg 2016 bis nach Liverpool an die Anfield Road führte. Weiterhin reden aber alle nur vom Klassenerhalt - und sind damit gut beraten. Wenn Augsburg in der nächsten Saison bereits zum achten Mal hintereinander Bundesliga spielt, ist das bereits eine große Erfolgsmeldung in der Fuggerstadt!