Bundesliga FCA verpatzt Start nach der Pause gegen Hoffenheim

Eine Halbzeit stark, dann stark abgebaut: Der FC Augsburg zeigte zwei unterschiedliche Halbzeiten und verlor am Ende verdient mit 0:2 (0:0) gegen 1899 Hoffenheim. Sandro Wagner (47.) und Andrej Kramaric (64.) erzielten die Tore für die Gäste, die auf Platz drei klettern. Augsburg ist Zwölfter und profitiert immerhin davon, dass auch die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel keine großen Schritte machte.

Bobadillas Vertrag verlängert

Unterdessen hat der FC Augsburg den Vertrag mit Stürmer Raul Bobadilla um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2020 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Rande der Partie mit. Wenige Tage zuvor hatte der FCA auch die Verträge von Mittelfeldspieler Jan Moravek (2020) und Verteidiger Christoph Janker (2018) vorzeitig verlängert.

Forscher Beginn der Schwaben

Die Augsburger traten unter ihrem neuen Cheftrainer Manuel Baum von Beginn an spielfreudig auf. In einem 4-1-4-1-System attackierte der FCA den Gegner früh und setzte auf Pressing, ähnlich wie unter Ex-Coach Markus Weinzierl. Dong-Won Ji agierte zunächst als einzige Spitze und hatte in der 22. Minute per Kopf die beste Chance nach einer Freistoßflanke. Aber 1899-Keeper Oliver Baumann griff sicher zu.

Die Gäste brauchten bis zur 30. Minute, um erstmals vor dem Tor gefährlich zu werden: Steven Zuber prüfte FCA-Torwart Marwin Hitz per Fernschuss. Von da an war es eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Das Tempo war hoch, Torchancen aber rar.

Hoffenheim legt zu

Hoffenheim steigerte sich im Laufe der Partie und kam hellwach aus der Kabine. Kurz nach der Halbzeit führte ein leichtfertiger Ballverlust der Augsburger auf Höhe der Mittellinie zur Führung der Gäste: Nadiem Amiri schaltete schnell, nutzte die Überzahl zum schnellen Konter und bediente Wagner mustergültig, der frei vor Hitz sicher ins lange Eck abschloss.

Der FCA fand nicht mehr zu seinem druckvollen Spiel. Stattdessen eröffneten die Augsburger dem Gegner weite Räume in der eigenen Abwehr. Mark Uth war auf der linken Seite durch und bediente Kramaric punktgenau zum 2:0 für die Gäste. In der Folge wirkten die Gastgeber verunsichert und ließen weitere Gelegenheiten zu. Hoffenheim hätte noch höher gewinnen können, Augsburg hatte keine Chancen mehr. Letztlich siegte die effektivere und abgezocktere Mannschaft.

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 0:2 (0:0)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis (65. Bobadilla) - Baier - Schmid, Koo (46. Kohr), Moravek (73. Altintop), Max - Ji. - Trainer: Baum

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Zuber, Rudy, Ochs (46. Kramaric) - Demirbay (74. Schär), Amiri (87. Polanski) - Uth, Wagner. - Trainer: Nagelsmann

Tore: 0:1 Wagner (47.), 0:2 Kramaric (64.)

Gelbe Karten: Stafylidis, Kohr, Koo - Demirbay, Ochs, Süle, Schär

Zuschauer: 24.515

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)