Bundesliga FC Augsburg empfängt Angstgegner Leverkusen

Der Augsburger Coach stellt sich auf eine schwere Herausforderung (Samstag, 15.30 Uhr) gegen das Team um Trainer Heiko Herrlich ein. "Wir wissen, dass Leverkusen zu den Top-Fünf-Mannschaften in Deutschland zählt", sagte Baum, für den der Rivale ein "richtig harter Brocken" ist. Vier Punkte sind die magere Ausbeute der Augsburger aus zwölf Spielen gegen ihren Angstgegner Leverkusen, der noch nie gegen die Schwaben verlor. Vielleicht hilft den Augsburgern ja diesmal, dass Baum Herrlich gut kennt. Als der aktuelle Bayer-Coach 2011/12 die SpVgg Unterhaching betreute, war der Augsburger Trainer sein Assistent. "Es hat damals gut mit ihm gepasst", sagte Baum.

Bangen um Torjäger Finnbogason

Die Schwaben bangen für die Partie gegen Leverkusen um den Einsatz von Torjäger Alfred Finnbogason. Dem 28-Jährigen machten zuletzt Muskelprobleme in den Adduktoren zu schaffen. Der Isländer werde erst am Tag vor dem Spiel kurzfristig wieder ins Training einsteigen, berichtete Baum. Erst dann stehe fest, ob er spielen kann: "Wir wollen bei ihm kein Risiko eingehen", betonte der Trainer. Der Ausfall von Finnbogason wäre eine herbe Schwächung. Denn der Angreifer traf bereits fünfmal in dieser Bundesligasaison.

Fraglich ist auch der Einsatz von Jan Moravek. Ausfallen wird definitiv Sergio Cordova, der nach einem Außenbandriss im Sprunggelenk aber immerhin wieder trainiert. Noch länger fällt Martin Hinteregger aus. Der Österreicher hatte sich vor zwei Wochen einer Operation am Sprunggelenk unterzogen und sollte eigentlich in diesem Jahr nicht mehr spielen. Jetzt kündigte er aber an, bereits in drei Wochen wieder auf einen Einsatz zu hoffen.