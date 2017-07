Bezahlkarten im Stadion FC Augsburg zahlt Fans Geld zurück

"Wir freuen uns, dass wir nach vielen konstruktiven Gesprächen mit unseren Partnern nun gemeinsam eine Lösung im Sinne der Fans präsentieren können, bei der das komplette Guthaben der Fans ausgezahlt werden kann. Es war für uns das Wichtigste, dass alle geschädigten Karteninhaber jeden Cent zurück erhalten", erklärte Augsburg-Geschäftsführer Michael Ströll.

Seit der Insolvenz des Bezahlkarten-Partnerunternehmens "Payment Solution" im Mai war unklar, wie die Fans an ihr eingezahltes Guthaben kommen. Die Firma war auch für die Bezahlkartensysteme in den Stadien in Frankfurt, Kaiserslautern und Berlin zuständig. In Augsburg wird der Verein den betroffenen Fans das Geld und den Pfand der Bezahlkarten zurückzahlen, letztmöglicher Termin ist der letzte Spieltag der kommenden Bundesligasaison am 5. Mai 2018.

Sponsoren-Initiative

Rund eine Million Euro sollen auf den nicht mehr nutzbaren Bezahlkarten noch vorhanden sein. Für die Rückzahlung springen neben dem FCA und den Stadtwerken Augsburg, beide Vertragspartner des Kartensystems, verschiedene FCA-Sponsoren ein. "Es war von Anfang an klar, dass wir die Fans nicht im Regen stehen lassen und dass wir eine gemeinsame Lösung wollen, damit sie ihr Geld zurückbekommen", sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner.

Neues Bezahlsystem geplant

Der Familientag beim FCA am 6. August soll mit Barzahlung abgewickelt werden, spätestens zur neuen Saison soll ein neues bargeldloses Bezahlsystem im Stadion zum Einsatz kommen, "bei dem sichergestellt sein wird, dass das eingezahlte Guthaben zu 100 Prozent abgesichert ist", teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit.