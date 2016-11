FC Augsburg - Hertha BSC Nullnummer: Augsburg hält sich gegen Hertha schadlos

Der Tabellen-12. spielt unter Trainer Dirk Schuster nicht mehr so attraktiv wie zuvor und ist auf dem besten Wege, zu einer grauen Maus der Bundesliga zu werden. Nach vier sieglosen Spielen mit nur einem Punkt konnte der FCA am vergangenen Spieltag immerhin mit 2:0 beim FC Ingolstadt gewinnen und sich so etwas Luft nach unten hin verschaffen. Gegen Hertha sollte es der zweite Sieg in Folge werden. Doch Schuster ging mit großen personellen Problemen in die Partie - ihm fehlte verletzungsbedingt die komplette Sturmspitze.

Es fehlen Ideen und Präzision

Die ersten Aktionen gehörten den Berlinern, die viel Selbstvertrauen zeigten und den Ball sicher durch die Reihen schoben. FCA-Keeper Marvin Hitz musste in der achten Minute erstmals eingreifen. Sein ehemaliger Teamkollege Alexander Esswein prüfte ihn zweifach. Doch noch kam außer einem Eckball nichts heraus. Defensiv wurden die Augsburger sicherer, offensiv war noch viel Luft nach oben.

Die Chance zum Führungstreffer tat sich für die Gastgeber in der 29. Minute auf. Nach einem Ballverlust der Berliner schalten die Schwaben schnell um. Philipp Max flankte nach innen, dort kam der aufgerückte Martin Hinteregger frei stehend vor Rune Jarstein an den Ball. Der Norweger parierte per Fußabwehr. Wenig Tempo, wenig Risiko, wenig Gefahr. Beiden Teams fehlten zündende Ideen und die nötige Präzision.

Halbzeit zwei

Auch in der zweiten Hälfte wurde den Fans nicht wirklich ein fußballerischer Leckerbissen serviert. Nach vorne ging wenig. Konstantinos Stafylidis (59.) drosch einen Distanzschuss über den Kasten. Im Gegenzug dribbelte sich Salomon Kalou in der FCA-Abwehr fest. Daniel Baier (61.) versuchte es ebenfalls aus der Ferne, doch kein Problem für Jarstein. Auch Hitz musste ran, wehrte den Schuss von Stocker aber mit einer starken Parade ab (68.).

Die Trainer zogen die Wechseloption: Pal Dardai schickte Julian Schieber für Kalou und Genki Haraguchi für Esswein auf den Platz. Schuster brachte Georg Teigl für Jonathan Schmid. Hertha lief weiter an. Stocker (79.) scheiterte erneut am FCA-Keeper. Stark verpasste nach Freistoß knapp am langen Pfosten. Auch der FCA sendet noch mal ein Zeichen: Ji (83.) scheiterte per Kopf an Jarstein. Am Ende blieb es aber beim 0:0.

FC Augsburg - Hertha BSC 0:0

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Hinteregger (73. Kacar), Stafylidis - Kohr, Baier - Schmid (70. Teigl), Altintop (83. Moravek), Max - Ji. - Trainer: Schuster

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Niklas Stark - Esswein (62. Haraguchi), Kalou (62. Schieber), Stocker - Ibisevic. - Trainer: Dardai

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 27.007

Beste Spieler: Hitz, Verhaegh - Stark, Plattenhardt

Gelbe Karten: Kohr (2), Baier, Ji (2) - Ibisevic

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 9:10 Ecken: 4:3 Ballbesitz: 43:57 Prozent Zweikämpfe: 66:73