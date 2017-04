Augsburg im Kellerduell gegen Hamburg Mit dem Kasperl, Bobadilla - und irgendwie allen

Das "Kasperl" aus der Augsburger Puppenkiste bekommt eine eigene Ampel, der FCA hofft auf ein Comeback von Stürmer Raul Bobadilla gegen den Hamburger SV und dann bekommen die Schwaben auch noch schicke Mutmachertrikots - alles prima also in Augsburg vor dem Kellerduell der Bundesliga?

Augsburg im Ausnahmezustand: Wochenlang wurde gerungen, gefordert, gehofft. Am Donnerstag (27.04.17) dann endlich das Erfolgserlebnis. Die Regierung von Schwaben war endlich weichgeklopft und genehmigte das Aufstellen einer Fußgängerampel mit dem Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste. Augsburg, die bayerisch-schwäbische Metropole bald auf einer Stufe mit Berlin, Wien und Mainz, wo "Local heroes" & Co. schon länger einzelne Rot-Grün-Anzeiger schmücken.

Beim FC Augsburg werden sie solche Diskussionen zwar amüsiert, aber trotzdem distanziert verfolgt haben. Denn angesichts der Tabellensituation und dem omnipräsenten Abstiegskampf sind die Sorgen beim Tabellen-16. naturgemäß andere. Obwohl's auch dort um eine Art "Local hero" geht. Sturmtank Raul Bobadilla, von einer Wadenverletzung geplagt, fehlt an allen Ecken und Enden. Gegen den Hamburger SV (Anstoß Sonntag, 15.30 Uhr) hofft FCA-Coach Manuel Baum zumindest auf einen Kurzeinsatz. "Wir müssen schauen, wie die Wade hält. Wenn sie hält, ist er eine Option", sagte Baum.

"Augsburg hält zusammen"

Gut für Augsburger: In einer von Verletzungspech und Ausfällen durchzogenen Saison schaut's rechtzeitig zum Saison-Endspurt wieder besser aus. Der gesperrte Alfred Finnbogason kehrt wieder zurück und wäre eine Bobadilla-Alternative, auch Dominik Kohr und Jeffrey Gouweleeuw stehen wieder bereit. Einzig der Einsatz von Gojko Kacar (Rückenprobleme) und eben Bobadilla ist noch offen. Dafür rücken Verein und Fans schon seit Wochen immer enger zusammen, um ein paar zusätzliche Prozent im Abstiegskampf herauszukitzeln. "Augsburg hält zusammen", steht in dicken Lettern über dem Stadion. Dieser Slogan ziert auch erstmals das FCA-Trikot anlässlich einer Sonderedition zum HSV-Spiel.

Baum sucht den "Flow"

FCA-Coach Baum sucht den "Flow"

Manuel Baum sieht die Unterstützung pragmatisch. "Wenn es auf den Trikots steht, dass wir alle zusammenhalten, hilft es uns vielleicht", sagte er vor dem Kellerduell seiner Augsburger gegen den Tabellen-15. Dass es am Ende die Spieler auf dem Platz richten müssen, weiß er auch. Gegen Hamburg, nur ein Punkt vor dem FCA, erwartet er "ein Spiel mit viel Kampf. Es ist das A und O, dass wir uns dort gut reinkämpfen und eklig auftreten ... Wir haben die Möglichkeit, am HSV vorbeizuziehen und in einen Flow reinzukommen. Das ist das Ziel." Am besten in einen Grün-Flow - direkt zum Klassenerhalt.