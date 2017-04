4:0-Sieg gegen den HSV FC Augsburg schießt sich von den Abstiegsplätzen

Nicht die Schwaben, sondern ihr Gegner wirkte wie ein Absteiger. Der FC Augsburg hatte die Partie gegen den Hamburger SV jederzeit im Griff und ging als klarer Sieger vom Platz. Mit 35 Punkten hat sich Manuel Baums Truppe auf Rang 13 vorgearbeitet. Vom Relegationsplatz, den sie an den HSV übergeben haben, sind sie jetzt zwei Punkte entfernt.

"Es war ein verdienter Sieg für uns. Es wäre sogar noch das ein oder andere Tor mehr drin gewesen. Das war ein Ausrufezeichen von uns, das zeigt, dass wir jede Mannschaft schlagen können." FCA-Trainer Manuel Baum

Altintops Doppelschlag belohnt starken FCA

Nach sechs Minuten prüfte Dominik Kohr erstmals dem Hamburger Keeper, nachdem der Augsburger dem Kapitän des HSV enteilt war. Stafylidis' Freistoß aus 25 Metern halbrechter Position sauste nur knapp am Tor vorbei. Tom Mickel musste nochmals Kopf und Kragen riskieren, um einen von Altintop in den Strafraum gelupften Ball (18.) noch vor dem nachsetzenden Jonathan Schmid zu erreichen. In der 27. Minute zahlten sich Augsburgs Offensivbemühungen aus, Halil Altintop erzielte den verdienten Führungstreffer. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff schauten die Hamburger nur zu, als Alfred Finnbogason und Philipp Max eine tolle Ballstafette zeigten, die Altintop zum 2:0 verwandeln konnte.

"Wir hatten vor dem Spiel ein super Gefühl. Aber dass wir das so umsetzen, ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn." FCA-Manager Stefan Reuter

Max legt nach, HSV völlig chancenlos

Das, was der HSV im zweiten Durchgang ablieferte, konnte man keineswegs als Aufbäumen bezeichnen. Stattdessen wirbelten die Augsburger unverdrossen weiter. In der 55. Minute traf Daniel Baier zum zweiten Mal das Aluminium in dieser Partie. Da hätten die Schwaben den Sack schon zumachen können. Beim Gegner lagen die Nerven hingegen völlig blank, wie ein völlig überflüssiger Stockfehler (68.) von Gotoku Sakai dokumentierte. Philipp Max hingegen krönte seine Leistung in seinem 50. Spiel mit dem 3:0. Halil Altintop durfte sich den verdienten Applaus abholen, als er gegen Raul Bobadilla (79.) ausgewechselt wurde. Den Jubel durfte aber auch der Eingewechselte genießen, nachdem er einen Konter mit dem 4:0 abschloss. Danach durfte auch noch Jan-Ingwer Bracker nach langer Verletzung auf das Feld. Manuel Baum hatte allen Grund, möglichst viele seiner Spieler für diese herausragende Leistung zu belohnen.

FC Augsburg - Hamburger SV 4:0 (2:0)

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier (88. Callsen-Bracker) - Schmid, Altintop (80. Bobadilla), Max (86. Ji) - Finnbogason. - Trainer: Baum

Hamburg: Mickel - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek (63. Jatta) - Gotoku Sakai, Walace (46. Gideon Jung) - Hunt, Holtby, Gregoritsch (46. Lasogga) - Wood. - Trainer: Gisdol

Tore: 1:0 Altintop (28.), 2:0 Altintop (42.), 3:0 Max (76.), 4:0 Bobadilla (85.)

Gelbe Karten: Baier (4) - Mavraj (4), Gregoritsch (3), Ostrzolek (4), Holtby (4)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)