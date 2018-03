Augsburg - Hoffenheim 0:2 FCA verliert gegen Tabellennachbarn

Was ist los mit dem FC Augsburg? Auch gegen Tabellennachbar Hoffenheim gelang kein Sieg. Das Team von Manuel Baum gewann von den letzten sieben Spielen nur eins. Nach dem guten Auftritt bei Borussia Dortmund (1:1) am letzten Spieltag konnten die Schwaben nicht an ihre Leistung anknüpfen. Der FCA kam kaum gefährlich vor das Gäste-Tor. Die Hoffenheimer spielten mit deutlich mehr Zug zum Tor und gingen in der 31. Minute verdient durch Andrej Kramaric in Führung. Bei dessen sechstem Tor im fünften Spiel in Folge war Keeper Marwin Hitz chancenlos.

Hoffenheim spielte einfach weiter: Serge Gnabry durfte von rechts ungestört flanken, der Augsburger Jonathan Schmid sorgte mit seinem Querschläger für Gefahr, weil der Ball bei Lukas Rupp landete. Und der schloss aus kurzer Distanz ab, Hitz rettete mit einer Glanzparade. Eben jener Schmid, der für den verletzten Raphael Framberger spielte, hatte vor dem 0:1 die beste Chance für die Augsburger in der ersten Halbzeit, doch TSG-Torwart Oliver Baumann konnte den Schuss des Franzosen gerade noch abwehren.

FC Augsburg offensiv zu schwach

Vom FC Augsburg war sonst kaum noch etwas zu sehen. Die Mannschaft wirkte nach dem Rückstand geschockt. Es lief beim FCA kaum mehr etwas. In der 50. Minute erhöhte Serge Gnabry auf 2:0 für Hoffenheim. Die Augsburger Abwehr sah da nicht gut aus. In der 70. Minute jubelten die Augsburger Fans zu früh: Ein Treffer von Shawn Parker wurde wegen Abseits nicht gegeben - knappe, aber richtige Entscheidung. In der 82. Minute verfehlte ein Kopfball von Michael Gregoritsch knapp das Tor. Das Team von Julian Nagelsmann spielte weiter geschickt und verwaltete die Führung.

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 0:2 (0:1)

Augsburg: Hitz - Schmid, Danso (59. Shawn Parker), Hinteregger, Max - Khedira, Baier - Heller (74. Richter), Koo, Jakob (51. Cordova) - Gregoritsch

Trainer: Baum

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Benjamin Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Rupp (64. Amiri), Geiger - Gnabry (63. Uth), Kramaric (73. Szalai)

Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Tore: 0:1 Kramaric (30.), 0:2 Gnabry (50.)

Zuschauer: 27.100

Gelbe Karten: - Rupp, Amiri (2)