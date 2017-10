Augsburg vs. Hannover Duell der punktgleichen Überraschungsteams

Der außergewöhnlich gut in die Saison gestartete FC Augsburg und der freche Aufsteiger Hannover 96 treffen am neunten Spieltag aufeinander. Das Duell der punktgleichen Tabellennachbarn verspricht dementsprechend viel Spannung.

Im Duell der beiden Überraschungsteams der Liga könnte sich der FCA durch einen Sieg beim Heimspiel gegen Hannover (Samstag, 15.30 Uhr) in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Augsburgs Trainer Manuel Baum ist mit der Zwischenbilanz "zufrieden, aber wir dürfen uns überhaupt nicht ausruhen". Deshalb warnte er ausdrücklich vor dem Aufsteiger aus Niedersachsen. Die Mannschaft seines Trainerkollegen André Breitenreiter habe eine "gute Physis auf dem Platz und große Spieler", die bei Standards gefährlich seien. "Sie stehen brutal stabil hinten und sich extrem gefährlich bei Balleroberungen. Das wird extrem schwierig", meinte der Coach der Schwaben.

"Das ist das Duell der Überraschungsmannschaften." Daniel Baier

Zwei Niederlagen für Hannover "kein Grund für Aufgeregtheit"

Allerdings reisen die Niedersachsen mit zuletzt zwei Niederlagen im Gepäck in die Fuggerstadt. Trotzdem behält Breitenreiter die Ruhe. "Wir gehen immer noch einen erfolgreichen Weg. Es gibt keinen Grund, die eine oder andere Aufgeregtheit mitzumachen", so der Coach. "Am neunten Spieltag gibt es keine Schlüsselspiele. Auch in den Spielen danach kann man punkten", ergänzte er. Mögliche Positionswechsel im Vergleich zu vorangegangenen Spiel ließ der Trainer noch offen. "Viele, die hinten dran sind, brennen. Das wird eine spontane Entscheidung", sagte er.

"In Augsburg ist es immer unangenehm, da gibt es immer auf die Hölzer." Horst Heldt, Sportchef Hannover 96

Khedira wieder voll einsatzfähig

In der Defensive kann der FCA wieder auf Rani Khedira setzen. Nach seiner Bauchmuskelzerrung trainierte er wieder voll mit. Dong-Won Ji und Konstantinos Stafylidis hingegen sind angeschlagen. Außerdem fehlen den schwäbischen Fußballern die Langzeitverletzten Martin Hinteregger und Sergio Cordova. "Der Rest ist aber einsatzfähig", sagte Baum.