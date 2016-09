Leipzig : Augsburg 2:1 Doppelter Rückschlag für die Schwaben

Lange verteidigte der FCA geschickt und ließ den Aufsteiger nicht so in Entfaltung kommen, wie man das bisher gewohnt war. Die Schwaben gerieten zwar in Rückstand, konnten aber gleich zurückschlagen. Das aber nur einmal. Denn anders als über weite Strecken der 1. Halbzeit ließen sie die Gastgeber nach der Pause ihr schnelles Umschaltspiel umsetzen. Konsequenz: Das 2:1 für Leipzig und eine am Ende verdiente Niederlage für die Schwaben.

Rückstand und der prompte Gegenschlag

In einer furiosen Anfangsphase gelang Leipzig in der 11. Minute der Führungstreffer durch Emil Forsberg, der den Ball nach einer Parade des Augsburger Torhüters erwischt hatte und ins kurze Eck verwandelte. Die Augsburger Antwort folgte aber prompt. Dong-Won Ji glich drei Minuten später zum 1:1 aus. Auch hier war ein Abpraller die Ausgangslage. Den schnappte sich Daniel Baier, legte für den Südkoreaner auf und der schlenzte die Kugel unhaltbar in den linken Winkel. In der 25. Minute rettete die Latte die Augsburger vor einem erneuten Rückstand. In der Folgezeit drückte die Heimmannschaft erneut, Forsberg und Yussuf Poulsen hatten kurz vor dem Pausenpfiff die nächsten Großchancen für die Hausherren. Doch die Schwaben retteten das Unentschieden in die Pause.

Leipzig übernimmt in der zweiten Halbzeit

In der 52. Minute gelang den Hausherren das nächste herausragende Tor: Poulsen gelang sein erster Bundesligatreffer. Der Däne hatte im Strafraum Verhaeg stehen gelassen und danach aus halblinker Position verwandelt. Diesmal kamen die Schwaben aber nicht mehr zurück. Im Gegenteil: Nach einer Stunde hatte Leipzig die nächste gefährliche Kontermöglichkeit. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Hausherren nochmals zwei hochkarätige Chancen. 9:1-Torschüsse in der zweiten Hälfte: Der Aufsteiger hatte das Spiel deutlich übernommen und setzte mit dem überzeugenden 2:1-Sieg seine Erfolgsgeschichte fort.